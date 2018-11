Nejnebezpečnější místo Liberce ohlídá víc strážníků, nahradí i semafor

Nervózní řidiči, dlouhé kolony a nekonečná řada chodců. Tak to každý den vypadá na přechodu, který odděluje Fügnerovu ulici v centru Liberce od restaurace Chicago Bar & Grill (dříve Plaudit). Protože tam chybí semafor, auta tam často čekají i několik minut, než se řetěz chodců ztenčí natolik, že mohou projet. Městská policie proto chystá změny.

„Ten přechod je skutečně problematický. Chodci na něj vbíhají často bez rozmyslu. Než přejde jeden, objeví se další a auta pak stojí až k Šaldovu náměstí. Ještě tento týden proto začneme s regulací chodců,“ vysvětluje ředitel městské policie Ladislav Krajčík.

Strážník jako živý semafor

V praxi by to mělo vypadat podobně, jako když strážníci hlídkují u přechodů před základními školami. „Tam také strážník počká, až se sejde větší skupinka dětí a pak je hromadně pustí na přechod. Když se chodci trousí po jednom, doprava v místech jako je přechod na Fügnerově ulici, kde je obrovská koncentrace lidí, totálně kolabuje,“ říká Krajčík.

Podle údajů dopravního podniku využívá terminál na Fügnerově ulici 70 tisíc lidí denně. K tomu je ale třeba připočítat další tisíce lidí, kteří dolním centrem Liberce pouze procházejí.

„Strážníci by měli u přechodu hlídkovat v ranní špičce a pak odpoledne. Zatím je to takový pokus, jestli se situace zlepší. Máme v plánu tam dát semafory, ale dřív než příští rok to nebude, vyřídit povolení trvá dlouho,“ zmínil primátor Jaroslav Zámečník.

Třináct posil pro městskou policii

Druhé, stejně problematické místo, je pak mezi obchodním centrem Fórum a parkovacím domem v Blažkově ulici. I tam semafor u přechodu pro chodce citelně chybí. Strážníci tam ale chodce zatím zastavovat nebudou.

„Celá oblast Fügnerovy ulice včetně Soukenného náměstí je jednou z priorit nové koalice. Chceme, aby se tam lidé cítili bezpečněji. Zatím je tam velká koncentrace bezdomovců a dalších nepřizpůsobivých, celá ta lokalita má špatnou pověst. Proto chceme posílit rozpočet městské policie, aby v příštím roce mohla přijmout třináct nových strážníků a dalších deset v roce následujícím,“ řekl Zámečník.

Vyřešit by se tím měla například paradoxní situace, kdy na terminálu MHD je služebna městské policie, ale člověk se v ní pomoci nedočká. Nikdo v ní totiž nesedí.

„Bohužel, personální situace neumožňuje, aby byla trvale obsazena. Ale doufáme, že se to zlepší. Od ledna 2019 ale chceme posílit hlídky v prostoru Fügnerovy ulice a to v časech od 10 do 22 hodin. Strážníci by také měli dohlížet u nočních spojů, kterými často jezdí podnapilí, kteří pak dělají problémy,“ sdělil ředitel městské policie.

Policie z tepla vidí, co se děje na zastávkách

Ve větším počtu by se v dolním centru Liberce měli od příštího roku objevit i asistenti prevence kriminality, kteří jsou dobře obeznámeni hlavně s romskou komunitou.

„Podařilo se nám také instalovat dvě nové kamery pod střechu terminálu, takže je konečně vidět i co se děje na zastávkách. Další kameru jsme dali k parčíku ‚U želviček‘, kde se hojně scházeli nepřizpůsobiví, tam už se díky tomu situace zlepšila,“ dodal Krajčík.

Bezmocní jsou naopak strážníci v případě kuřáků, kterých je v okolí terminálu a centra Fórum také spousta.

„Můžeme dát pokutu jen v případě, že kouří na kryté zastávce. Nikde jinde. I když si Fórum polepilo skla cedulemi se zákazem kouření, nemůže tam pokuty dávat. Protikuřácký zákon se týká jen krytých zastávek a restauračních zařízení,“ uvedl Krajčík.