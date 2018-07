Tesco v libereckém Foru bude poloviční, zůstane jen patro s potravinami

Britský řetězec tají, proč tak činí. Tesco však již například zmenšilo své prostory v pražském centru Nový Smíchov. V hlavním městě se zbavuje i známého nákupního centra Máj.

Opuštění takzvaného nepotravinového patra potvrdil MF DNES mluvčí řetězce Tesco Václav Koukolíček. „Od začátku září nebude naše společnost provozovat nepotravinovou část našeho stávajícího obchodu, která se nachází na spodním patře OC Forum. Tato změna je součástí nájemní smlouvy, která byla podepsána při prodeji obchodního centra,“ uvedl Koukolíček.

Tesco obchodní centrum Forum před časem vlastnilo. V roce 2016 ho však za přibližně 2,16 miliardy korun prodalo společnosti Rockcastle, která sídlí na ostrově Mauricius.

Zaměstnanci se přesunou k potravinám

Koukolíček neprozradil, proč Tesco opouští v Liberci část svých prostor, ani co vznikne v uvolněné části prodejny. „Mohu ovšem říci, že se změna nedotkne nikoho z našich stávajících zaměstnanců obchodu. Přesuneme je na potravinové patro,“ doplnil mluvčí společnosti.

Tesco se ve finančním roce 2016/2017 v Česku propadlo do ztráty 1,09 miliardy korun. Za horším výsledkem hospodaření je podle firmy změna ocenění majetku. Tržby českých prodejen Tesco ovšem stouply o dvě procenta na 44,5 miliardy korun.

MF DNES se na opuštění prostor Teska zeptala i místního personálu. „Je to škoda, že po prázdninách končíme. Tržby jsme tu měli, chodilo sem například hodně lidí kupovat věci pro děti. Zboží už nebudeme doplňovat, ale doprodávat. Slyšela jsem, že by tu místo nás mělo být nějaké fitness centrum či autosalon,“ svěřila se jedna z prodavaček.

Do obchodních domů se stěhují lékaři či obuvníci

Pokud by se vyplnila její slova, nebylo by to podle odborníků nic zvláštního. Trendem posledních let je to, že nákupní centra nenabízejí z velké části jen zboží, ale rozšiřuje se segment služeb. Mezi nájemci řady center se stále častěji objevují ordinace lékařů, krejčovské salony, servisy mobilních telefonů, opravny obuvi, ale i právě služby jako fitness či wellness.

„Obchodní centra už zdaleka nejsou vnímána jako pouhé projekty pro nakupování, ale především jako prostory, které nabízejí celou řadu využití trávení času a setkání lidí. Je to prostor, který v ideálním případě slouží svým uživatelům, návštěvníkům 365 dní v roce, a tvoří prostor mezi prací a domovem, nebo školou a domovem, pro všechny věkové kategorie přes děti až po seniory. Toto pojetí je budoucností úspěšných projektů. Příklady jsou třeba Quadrio v Praze nebo Eurovea v Bratislavě, mezi budoucí multifunkční projekty, které se připravují, bude například projekt Savarin v Praze nebo revitalizace území podél Americké ulice v Plzni,“ okomentoval nedávno Jan Kotrbáček z realitní společnosti Cushman & Wakefield.

Tesco v Liberci možná kopíruje strategii své britské „matky“. Podle listu The Guardian pracuje největší britská supermarketová skupina na tajném plánu připravit nový řetězec s potravinami, který by mohl cenami konkurovat německým maloobchodním společnostem Aldi a Lidl. Nový řetězec by nabídl mnohem omezenější nabídku výrobků než průměrný obchod Tesco.