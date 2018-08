Autobusovému nádraží hrozí zánik, nad tunel nebudou smět vjet autobusy

„To znamená, že ten velký záliv, kde jsou dnes zastávky autobusů včetně odbavovací haly, se nebude smět používat. Nebudou tam smět jezdit autobusy, nesmí tam být žádné stavby, čili zbývá asi jen možnost parku,“ popsal náměstek primátora Jan Korytář.

Tunel se totiž bude rekonstruovat. ŘSD provádělo měření a diagnostiku tunelu dva roky a dospělo k závěru, že oprava už je nezbytná. A tubusy potřebuje zpevnit.

Nad stavbou odtěží zeminu

„Ještě v letošním roce bude provedeno odstranění květináčů, reklamního zařízení a bude požádáno o omezení vjezdu na autobusové nádraží, zejména nad konstrukcí tunelu, a to konkrétně vozidlům nad 3,5 tuny. Před provedením rekonstrukce i v rámci samotné rekonstrukce bude nezbytné odlehčení konstrukce tubusů a odtěžení vrchních vrstev nad nimi,“ stojí ve zprávě ŘSD, kterou teď projednávala rada města. Ani po sanaci už ale ŘSD žádné zatížení nad tunelem nepovolí.

Projektová dokumentace k opravě tunelu by měla být hotová do konce roku, vlastní sanace by pak mohla začít příští rok.

„Vypadá to jako špatná zpráva, ale v podstatě máme další trumfy v rukou pro stavbu nového terminálu, který má být hned u současného vjezdu na autobusové nádraží. Projekt počítá s tím, že autobusy budou zajíždět jen do tohoto terminálu, tudíž že nebude potřeba ten prostor nad tunelem,“ popisuje Korytář.

Terminál měl stát příští rok

Ten přitom plánoval, že terminál, který navrhl liberecký architekt Petr Stolín, bude hotový už příští rok. Místo toho je nakreslený jen na papíře bez potřebných povolení. Zablokovaly ho spory o výklad územního plánu.

„Je to v podstatě taková hra o slovíčka, protože ten výklad může být různý. Nicméně příslušní úředníci to záměrně blokují a tvrdí, že terminál tam postavit nejde, protože územní plán v těch místech nepočítá s plochou pro parkování. Ale ty autobusy tam nemají parkovat, jen přijet, vyložit a naložit lidi a zase odjet,“ řekl MF DNES zdroj obeznámený s děním na magistrátu.

„Pokud se nový terminál nepodaří protlačit, může se stát, že Liberec přijde o autobusové nádraží, protože po opravě tunelu tam žádné zázemí už nesmí být. A to vážně nevím, co bychom dělali, protože žádné jiné vhodné plochy pro autobusové nádraží nemáme,“ tvrdí Korytář.

Nápad Libereckého kraje na zřízení terminálu v prostoru vlakového nádraží se také vznáší zatím jen v oblacích, žádný skutečný projekt k němu neexistuje.