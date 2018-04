Univerzita plánuje opravu haly. Sportovci hledají náhradní prostory

Kompletní rekonstrukce tělocvičny potrvá přibližně rok. Hala se měla začít modernizovat už letos. Jenže Liberecký kraj bude mimo jiných sportovišť potřebovat i harcovskou halu kvůli Olympiádě dětí a mládeže, kterou bude hostit příští rok v červnu.

„Nedokázali bychom zajistit, že se oprava stihne do zahájení olympiády. Pořadatelé by pak nemohli používat naše tělocvičny. Kompletní rekonstrukci proto uděláme najednou po skončení olympiády,“ uvedl rektor univerzity Miroslav Brzezina.

Dveřmi neprojdou nosítka se zraněným

Stavba haly začala už na začátku 80. let minulého století, sloužit začala v roce 1986. „Celá hala je poplatná době svého vzniku a nevyhovuje už dnešním potřebám. Má i jiné nedostatky. Nedej bože, kdyby bylo zapotřebí vynést někoho na nosítkách z horní tělocvičny, musejí ho vyklopit kvůli úzkým dveřím, protože nosítka neprojdou,“ řekl kvestor Vladimír Stach.

Univerzita počítá s tím, že většinu nákladů na opravu pokryje dotace. Předpokládá, že modernizace vyjde na 75 milionů korun bez daně. Spoluúčast školy by měla být patnáctiprocentní.

„Oprava se dotkne především fakulty přírodovědně-humanitní a pedagogické. Částečně se to vyřeší tím, že se předměty přeskupí tak, aby potřebovaly minimum vnitřních prostor,“ nastínil rektor Brzezina.

V Liberci je problém se sháněním volné haly

Oprava ale omezí i sportovce, kteří si haly pronajímají. Například futsalový tým Zlej se(n) Liberec. Ten navíc letos postoupil do první ligy. „Pokud bude rok zavřená harcovská hala, bude to pro nás mít těžký dopad,“ řekl Pavel Bína, předseda futsalového klubu.

V Liberci je podle něj obrovský problém sehnat adekvátní halu pro vyšší soutěže jako je florbal nebo futsal. „I na Harcově bychom museli dostat výjimku, protože tam není dostatečná kapacita míst na sezení, ale asi by se to podařilo. Jednáme i s Duklou, abychom u ní mohli hrát alespoň důležitější duely. Jiné řešení teď nevidím. Do Jablonce bychom jako liberecký klub určitě nechtěli,“ doplnil Bína.

Univerzita se chce v budoucnu zaměřit i na nafukovací tenisovou halu v Harcově. „Je za hranicí životnosti. Chceme místo ní postavit lehkou halu, která už nebude nafukovací,“ zmínil rektor.