Univerzita chce u zoo postavit parkovací dům, zasadí ho do kopce

Jeden z vjezdů do parkovacího domu by byl podle předběžných plánů pod svahem ve Fibichově ulici. V blízkosti univerzita vybudovala park s hřištěm.



Auta by ale mohla najíždět i vyjíždět i z Bendlovy ulice, nedaleko univerzitního Ústavu pro nanomateriály, pokročilé technologie a inovace. Právě v okolí Univerzitního náměstí je parkování v době, kdy běží výuka, velmi obtížné.

„Studenti i z kolejí jezdí na výuku autem, i když by mohli jít deset minut pěšky. Je taková doba a těžko s tím něco naděláme. Nicméně parkování je u nás kritické a parkovací dům by nám velmi pomohl. Hloubení garáží je problematické,“ zmínil rektor Technické univerzity v Liberci Miroslav Brzezina.

Během víkendů nebo sezony se ale dá jen velmi obtížně zaparkovat také v okolí zoo nebo u botanické zahrady. Okolní ulice bývají zaplněné auty.

Parkovací dům by tak pomohl problém řešit. V době, kdy na univerzitě neběží výuka, by zaparkovali všichni ostatní řidiči. Tedy o víkendech, svátcích nebo o prázdninách.

Parkovací dům by neměl být moc vidět

„Propojily by se zájmy univerzity i města. Byla by to proto společná investice, na které by se podílela jak univerzita, tak Liberec. Láká nás ta idea střídání. Parkovací dům by tak byl stále vytížený,“ zmínil liberecký primátor Jaroslav Zámečník.

Na univerzitě právě vzniká studie. Se svým týmem na ní pracuje architekt Jiří Janďourek. „Velikost parkovacího domu a počty míst teprve na oddělení koncepce rozvoje řešíme. Měl by to ale být rampový systém parkování. Parkovací dům chceme také velmi citlivě integrovat do svahu. Dům v podstatě nebude vizuálně moc exponovaný,“ nastínil svoji představu architekt Jiří Janďourek.

Součástí úvah je, že by řidiči s parkovacím lístkem mohli mít jízdu tramvají ke vstupu do zoo zdarma. Stejný princip by mohl platit i pro návštěvníky nedalekého muzea nebo galerie.

Peníze by mohly přijít i z evropských fondů

Město ani univerzita ještě nemají představu o tom, jak drahá stavba bude. „Zapotřebí ještě bude dohoda, v jakém poměru budeme dům vlastnit. Chtěli bychom se pokusit i o spoluúčast ze strany evropských fondů,“ podotkl primátor Zámečník.

Na stole ještě není ani to, jak drahé by bylo parkovné pro studenty a zaměstnance univerzity, a kolik by o víkendech platili návštěvníci turistických cílů v okolí.

Jisté ale je, že nové vedení města opouští ideu předchozí rady, která chtěla přenést parkování do prostoru amfiteátru v Lidových sadech. Schválila projektovou dokumentaci i rozhodnutí, že se parkoviště bude stavět právě tam.

„Chceme přinést alternativní návrh, který bude ve všech ohledech lepší. Pro okolí amfiteátru vytvoříme pracovní skupinu, která se bude komplexně zabývat celým územím Lidových sadů. Chceme řešit třeba i Dětský koutek nebo ekologičtější napouštění Lesního koupaliště,“ zdůraznil primátor.