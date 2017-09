Už žádný kolaps dopravy. Liberec chce uzavírky plánovat na léta dopředu

Institut závazného plánování a koordinování uzavírek silnic ve městě Liberci na každý rok v předstihu připraví speciální dopravní plán.

„Uzavírky budeme plánovat dlouhodobě dopředu s výhledem až pěti let. Doprava ve městě tak bude plynulejší,“ uvedl náměstek primátora pro technickou správu majetku města Tomáš Kysela.

Do plánů se zapojí správci sítí

Své plány na nejbližší roky představí například správci sítí, kteří do letošních uzavírek významně promluvili a kopali na několika místech najednou. „Zatím to nefunguje tak ideálně, jak bychom si představovali,“ podotkl náměstek Kysela.

V týmu institutu jsou už zástupci správců sítí nebo projektových kanceláří. Účast je předběžně domluvená i s Ředitelstvím silnic a dálnic, dopravním podnikem měst Liberce a Jablonce nad Nisou a Libereckým krajem.

Závazně plánovat uzavírky ve městě bude určený specialista - externí dopravní inženýr. Podle náměstka Kysely také na každý rok vytvoří dopravní plán. „Bude reagovat na aktuální dopravní zátěž města a plánovaný rozsah uzavřených silnic,“ vysvětlil Tomáš Kysela. Dopravní plán dostanou k projednání radní Liberce i Libereckého kraje.

„Letošní koordinace uzavírek ve městě vázla. Myslím, že institut plynulosti dopravy pomůže. Měla by to být opravdu věc jednoho specialisty. Nemůže to hlídat jen státní správa a policie,“ domnívá se komunikační inženýr liberecké dopravní policie Vlastimil Malý.

Další uzavírky odložili

Řadu uzavírek, které by letos v Liberci ještě víc zkomplikovaly dopravu, policisté i odbor dopravy odvrátili. Týkalo se to například plánované opravy sítí pod kruhovým objezdem v Jungmannově ulici. Začne až příští rok.

„Od října se začnou opravovat i přechody v Lipové ulici u bývalého Plauditu. Firma chtěla zároveň opravovat kabeláž v křižovatce Jablonecká - Na Bídě. To jsme nepovolili. Dohodli jsme se s odborem dopravy, že nepustíme jednu uzavírku do druhé,“ řekl Vlastimil Malý.

Město si od institutu slibuje i to, že lidé získají s dostatečným předstihem mapu s termíny a vyobrazením chystaných uzavírek.

Institut bude také moci využít elektronické proměnné dopravní značení. Liberec ho příští rok s přispěním evropské dotace zřídí jako první krajské město v zemi (psali jsme zde).