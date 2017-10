Zavřený sjezd i práce na přejezdech, Liberec svírají další uzavírky

U bývalé restaurace Plaudit opravují dělníci tramvajový přejezd a auta jezdila jen ve směru k Textilaně. Řidiči tam stáli v dlouhých kolonách. Ty pohltily i městské autobusy.

„Dostávali jsme se i na patnáctiminutová zpoždění,“ přiblížil Jan Resler, vedoucí oddělení provozu MHD Dopravního podniku měst Liberce a Jablonce nad Nisou.

Na svůj autobus, který pravidelně vyjíždí ze zastávky Kunratická-sídliště pět minut po osmé, marně čekal i pětadvacetiletý Jakub Procházka.

V Liberci se tvořily dlouhé kolony.

„Přijel až asi ve čtvrt na devět. Potřeboval jsem na Fügnerovu ulici, ale když jsem na zastávce U Lomu viděl kolonu aut, co se z Broumovské táhla po celé Jablonecké až do nedohledna, vystoupil jsem a šel pěšky kolem zbořeniště Textilany. Kdybych jel autobusem, přišel bych do práce ještě později,“ popsal Procházka ranní anabázi.

„Myslím si, že řidiči omezení podcenili, nepromysleli si včas novou trasu. Mám zato, že se nepoučí a v úterý to bude stejné,“ míní Resler.

Jenže k řadě řidičů se buď upozornění na uzavírku nedostalo nebo na ni zapomněli. Před omezením už pak bylo pozdě. Sjezd k Babylonu bude uzavřený až do konce listopadu. Oprava přejezdu je naplánována na deset dnů.

Světelné tabule mlčí

Ještě fatálnější je uzavření sjezdu do Košické ulice z extrémně vytíženého libereckého průtahu. Zdeněk Holeček denně dojíždí z Turnova do jednoho z obchodů libereckého obchodního centra Forum. Trvá mu to asi 20 minut, v pondělí se cesta protáhla na hodinu.

„Jako problém vidím to, že se na uzavřenou Košickou neupozorňuje včas, třeba u Makra. Dokonce i světelné tabule pořízené za několik milionů mlčí. Upozornění na uzavírku je jedno maličké a to až za sjezdem na Jablonec. I kvůli tomu jsem musel projet ucpaným libereckým tunelem,“ Holeček.

„Je to věcí Ředitelství silnic a Národního dopravního informačního centra, které dostává informace o uzavírkách a spravuje cedule. Ani my jako správní orgán nejsme schopní ovlivnit, co na těch cedulích bude. Na průtahu kolem tunelu ale jezdí denně padesát tisíc aut. Když se část zavře, je to prostě problém a nepomůže nic,“ domnívá se Pavel Rychetský, vedoucí odboru dopravy libereckého magistrátu.

Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) však podle své mluvčí Niny Ledvinové požádalo v pondělí Národní dopravní informační centrum o zveřejňování informace o úplné uzavírce provozu na sjezdu do Košické ulice na tabuli v Dlouhém Mostu. A to ve směru od Turnova před Libercem po několik dnů tohoto týdne.

„Pokud je pravda, že jsou dopravní značky pro vyznačení objízdné trasy umístěné až za výjezdem na silnici I/14, nikoliv před ním, zajistí firma Chládek a Tintěra nápravu. ŘSD jí předá níže uvedený podnět k prošetření a k případnému zajištění nápravy,“ dodává Ledvinová.

„Uzavřený sjezd z průtahu i uzavírka ulice Na Bídě opravdu přinesly v Liberci problémy. Značení se ale kontrolovalo a bylo v pořádku. Potíže se dají přičíst tomu, že byl první den uzavírky, který přináší potíže pokaždé,“ domnívá se komunikační inženýr liberecké dopravní policie Vlastimil Malý.

Řidiči se agresivně dožadují puštění

Kvůli kolabující dopravě přišla pozdě do práce i mluvčí dopravního podniku Martina Poršová. Cestu, kterou od Pavlovic zvládá za deset minut, jela v koloně čtyřicet minut.

„Zúžení k tunelu by nebylo tak hrozné, kdyby se mnoho řidičů nechovalo bezohledně. Dojíždějí až k začátku kolony a pak se agresivně dožadují puštění,“ řekla Martina Poršová.