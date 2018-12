Lidé se bojí o hřiště i louky, územní plán však Liberec zatím nezmění

„Odmítáme, aby tu místo hřiště stál velký bytový dům. Je to jediné sportoviště pro děti v této lokalitě, navíc slouží i k setkávání sousedů. Nedávno se sice podařilo s armádou domluvit zpřístupnění jejich nedalekého hřiště i pro veřejnost, ale děti pod dvanáct let tam nesmí bez doprovodu rodičů,“ uvedl předseda spolku Vilová čtvrť Svojsíkova Stanislav Hlava.

Případů, kdy se plochy veřejné zeleně mají změnit v plochy zastavitelné, přitom není v plánovaném novém územním plánu málo.

Víc by se mohlo stavět například na loukách v Šumné ulici směrem k rybníku Tajch a podobně. I přes stovky námitek občanů k podobě nového územního plánu ho chce nové vedení Liberce přijmout bez změn.

„Územní plán dokončíme tak, jak je navržený, ale zároveň s tím okamžitě zahájíme revizi problematických míst,“ uvedl primátor Jaroslav Zámečník (LOL). Podle opozice je ale takový postup zvláštní.

Baxa: Některá místa můžeme nevratně zničit

„Mohlo by to vést k situacím, kdy něco povolíme a následně zjistíme, že to tam vlastně nechceme, ale už bude třeba stavba rozběhlá. Některá místa tím můžeme nevratně zničit,“ myslí si zastupitel Jaromír Baxa (LOL).

Ten na zastupitelstvu také upozorňoval na to, že stále nejsou vypořádány námitky, které se k novému územnímu plánu sešly. „Námitek je skutečně hodně, v součtu jich je přes tři tisíce. Je jasné, že jejich vypořádání zabere nějaký čas. Počítám, že celý příští rok se tím budeme zabývat. Tudíž přijetí nového územního plánu přichází v úvahu nejdříve v roce 2021,“ řekl primátor.

„Před volbami slibovali Starostové, že nový plán přijmou co nejrychleji. Nemyslím, že zrovna rok 2021 je toho důkazem. O to divněji se teď jeví důvody pro odvolání náměstkyně Karolíny Hrbkové v prosinci 2016 kvůli tomu, že navrhla posun termínu dokončení územního plánu z konce roku 2017 na polovinu roku 2018,“ dodal Baxa.

Podle opozice by tak bylo nejlepší, kdyby se vyhlásilo nové veřejné projednání.

„Pokyny, které vydal předchozí primátor Batthyány k úpravě územního plánu, nejsou podle mého platné. Legalizují se tam černé stavby, jsou tam formální pochybení včetně zfalšovaného data podpisu primátora, který byl v dané době na dovolené na Tenerife. Záměrně upravené jsou i další úřední záznamy státní správy magistrátu jako třeba zápis z jednání. To jsou věci, které jsou u soudu napadnutelné,“ tvrdí Hrbková. O novém veřejném projednání ale nová koalice neuvažuje.