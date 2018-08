Liberci hrozí žaloby za chyby v územním plánu, varuje náměstkyně

„Bylo by správné zrušit všech dvě stě sedm pokynů k úpravě územního plánu, protože nejsou platné. Jsou tam formální pochybení včetně zfalšovaného data podpisu primátora, který byl v dané době na dovolené na Tenerife. Záměrně upravené jsou i další úřední záznamy státní správy magistrátu města Liberec v této věci jako zápis z jednání. To jsou věci, které jsou u soudu napadnutelné,“ tvrdí Hrbková.

Na soudní žalobu se kvůli územnímu plánu chystají i nespokojení obyvatelé Ostašova, kteří nesouhlasí se záborem zemědělské půdy pro další průmyslovou zónu. Sází přitom na rozsudek krajského soudu ve středních Čechách, že zemědělská půda je přednější než plochy pro nákupní zónu.

Pokud Liberec plán nestihne, použije ten z roku 1966

„Pokud by byl územní plán napaden u soudu, byl by neplatný a Liberec by měl velký problém. Nový územní plán totiž musí město mít do roku 2022. Pokud ho nestihne vydat, musel by se dle stavebního zákona řídit územním plánem z roku 1966, což je nepředstavitelné,“ varuje zastupitel Jaromír Baxa.

Ten spolu s Hrbkovou prošel všech 207 pokynů k úpravě územnímu plánu. Oba tvrdí, že pokyny jsou často zavádějící a někdy i protichůdné.

„Tyto pokyny zastupitelstvo neprojednávalo, neschválilo, vlastně jsme je vůbec nedostali ani jako informaci. I já jako náměstkyně jsem měla veliký problém se k nim vůbec dostat,“ říká Hrbková.

Vydané pokyny prý legalizují černé stavby po městě. Další výtka se týká návratu silnice mezi Pilínkovem a Ostašovem do územního plánu, která z něho předtím kvůli námitkám obyvatel vypadla.

Předvolební boj, míní primátor

Podle primátora Tibora Batthyányho, který má přípravu nového územního plánu na starosti, jde ale o umělou kauzu v rámci předvolebního boje.

„Tohle téma je totiž ideální, protože se v něm běžný volič neorientuje. Já mám ale kolem sebe tým odborníků včetně Rady architektů, se kterými veškeré kroky konzultuji. Problematická místa v územním plánu naopak ubyla, počet došlých námitek byl o sto nižší než za časů paní Hrbkové, kdy to měla na starosti,“ oponuje primátor.