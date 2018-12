Nad Libercem zavlají svastiky, filmaři ve městě natočí válečný seriál

Liberec se pro potřeby filmařů vrátí na dva dny do období druhé světové války. Od neděle do pondělí budou natáčet televizní seriál World on Fire, který sleduje osudy několika hrdinů z různých míst Evropy.