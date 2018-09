Liberec se brání obchodu s chudobou, z domů vyžene lidi na dávkách

Vojanova ulice v liberecké čtvrti Františkov je značně problematická. Už tam došlo k fyzickému napadení a o různé hlasité nadávky a další slovní výpady není nouze. Jde o tři domy, které soukromý majitel pronajímá sociálně slabším. Stav budov je přitom hodně špatný.

Další problém je, že tamní nájemníci mají mizivé hygienické návyky, neposílají děti do školy a soužití s obyvateli okolních domů je komplikované. „Poměry v oblasti reálně hrozí přerůst v možný konflikt,“ upozorňuje náměstek primátora Ivan Langr.

Nejhorší situace je podle něj v domě číslo popisné 138. Úředníci z Orgánu sociálněprávní ochrany dětí (OSPOD) si tam podávají dveře.

„Neteče tam voda, protože majitel dluží vodárenské společnosti. Nejhorší situace je u čtyř rodin s dětmi. Pro děti jde o naprosto nevhodné prostředí, navíc jim rodiče nevěnují dostatečnou péči, je tam spousta výchovných problémů, častá trestná činnost a narušování veřejného pořádku,“ uvádí Langr. To ostatně potvrzují i lidé, kteří bydlí poblíž.

„Člověk už aby se pomalu bál touhle ulicí projít. Nejvíc je mi ale líto těch dětí, protože vyrůstají v otřesných podmínkách. Co z nich pak asi vyroste?“ řekla Jolana Čepušková, která bydlí poblíž.

Úřad práce v Liberci už proto v tomto domě pozastavil vyplácení doplatku na bydlení. Město toho chce využít a vyhlásit zde bezdoplatkovou zónu. To znamená, že lidé, kteří se tam přistěhují, nebudou mít nárok na dávky v hmotné nouzi. Je to jeden z mála nástrojů, kterými mohou nově města a obce bojovat proti byznysu s chudobou.

Podobné opatření zavedl teď i Kořenov. Jde o ubytovnu Beruška, kde žije v průměru asi třicet lidí.

„Je to budova bývalých lázní, původní majitelé z toho před lety chtěli udělat horské apartmány, ale nevyšlo jim to. Tak je z toho ubytovna pro sociálně slabé. Přináší to řadu konfliktů s místními, někteří lidé z ubytovny jsou opravdu nepřizpůsobiví, dělají bordel, máme s tím hodně starostí,“ říká místostarosta Stanislav Pelc. Bezdoplatkovou zónou chce Kořenov zamezit dalšímu přílivu podobných nájemníků.

Jinde zóny neplánují

„Byty v Berušce jsou v otřesném stavu, za to by normální člověk nedal víc než tři, čtyři tisíce za měsíc. Ale stát tady proplácí na dávkách čtrnáct tisíc měsíčně a je mu to jedno,“ kritizuje starosta Albrechtic a senátor Jaroslav Zeman, který se dlouhodobě snaží vyplácení dávek v hmotné nouzi omezit.

„Je to nesystémové řešení. Vezměte si Jablonec nebo Liberec, kde jsou v centru města staré domy po Němcích. Kdo si tak může dovolit nájem ve stodvacetimetrovém bytě v centru? Normální člověk ne, ale stát to na dávkách proplatí. Pak se divíme, že střed města obývají čím dál víc nepřizpůsobiví,“ tvrdí Zeman.

Kromě Liberce a Kořenova zatím další obce v Libereckém kraji bezdoplatkové zóny neplánují. Podle některých starostů se tím jen přesunou sociálně slabí jinam, což nepovažují za koncepční řešení.