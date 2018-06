Primátor Liberce obrátil, chce koupit zámek a přestěhovat do něj úředníky

Zámek se stal jedním z bodů volebního programu Hnutí PRO 2016 a Svobodní do komunálních voleb, kde je Batthyány lídrem. Na konci května přitom koupi zámku městem na sociálních sítích odsuzoval.

„Rozhodně nepovažuji nákup zámku za prioritu města. Tady socialisti by ho rádi vykoupili za téměř sto mega, dalších dvě stě do toho nacpali a pak by město platilo dvě mega ročně na provozu. Ale z veřejného se to utrácí. Jako by město nemělo dost věcí, o které se nemůže řádně postarat, protože rozpočet není nafukovací,“ psal primátor.

Do zámku by se mohli přesunout úředníci z Uranu

Teď už Batthyánymu koupě zámku tak nevýhodná nepřijde. Podle hnutí PRO 2016 by se tam mohli přesunout úředníci sídlící dnes v budově Uranu, včetně městské policie. Důvod je prý nasnadě. Uran se rozpadá.

Už teď je obestaven lešením, které má zabránit pádu rozviklaných oken a výplňových desek na kolemjdoucí. Podle stavebně technického průzkumu by kompletní rekonstrukce Uranu přišla minimálně na 150 milionů korun.

„Taková investice do ‚paneláku‘ nám nepřijde příliš rozumná. Zvažujeme proto možnost přestěhovat odbory magistrátu z Uranu do zámku. Ten by tak získal statut další historické budovy magistrátu. Celá agenda města by byla situována do centra Liberce, v krátké vzdálenosti od sebe a v dostupnosti MHD,“ uvedl Batthyány.

Zámek je na prodej za 105 milionů

Uran by se v tom případě podle něj vrátil státu, který ho v roce 2005 na město bezúplatně převedl. Jestli je vrácení vůbec možné, přitom není jisté. Ministerstvo financí navíc Liberci vyměřilo pokutu 20 milionů za to, že se Uran objevil v zástavě u České spořitelny, což je v rozporu s podmínkami, za kterých Liberec budovu získal.

Zástavou město ručí za vydání dluhopisů. Pokud jde o samotný zámek, je už několik měsíců v nabídce realitní firmy VIP Castle za 105 milionů korun. Na úpravu budovy pro kancelářské využití by podle Batthyányho mělo stačit 50 milionů.

Podle Korytáře, jehož hnutí má koupi zámku rovněž ve volebním programu, je výměna Uranu za zámek nešťastnou cestou.

„Oceňuji, že Změna udává tempo předvolební kampaně a že ostatní se zoufale snaží chytit našich témat. Ale dát do zámku úředníky je nesmysl. To není budova dimenzovaná na veřejnou správu. Její potenciál je úplně jinde,“ řekl Korytář.

Opravu Uranu by mohly zaplatit dotace, míní Korytář

Zpochybňuje i argument, že přestavba Uranu by vyšla příliš draho. „Těch 150 milionů je první odhad. Je třeba hledat efektivnější řešení, možnosti dotací a dalších věcí, které by rekonstrukci Uranu zlevnily,“ dodal Korytář.

Podle různých anket je roky nevyužitý zámek pro Liberečany velkým tématem. Jestli ale nakonec skončí ve vlastnictví města, je otázkou. Realitní kancelář už eviduje soukromého zájemce, jehož identitu tají. Složil už prý ale nevratnou zálohu.

„Na jednu stranu to komplikuje náš záměr, na druhou to dává naději, že zámek najde využití i bez přičinění města,“ dodal Batthyány.