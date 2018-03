V liberecké zoo uhynula lvíčata, radost chovatelům dělají malí takini

„O lvíčata jsme přišli. Bylo to pro nás moc smutné. Lvice ale rodila příliš brzy a my jsme neměli šanci to nijak ovlivnit, nechtěli jsme ji od kocoura oddělovat, protože jsou na sebe zvyklí a vycházejí spolu. Nicméně koťata lvice donosila, porodila a perfektně se o ně starala. I kocour se k nim choval dobře. Nedokázala si je ale zorganizovat tak, aby se dostala ke strukům a napila se. Je to bohužel daň za její nezkušenost,“ vysvětlil hlavní zoolog liberecké zahrady Luboš Melichar.

Návštěvnicky by sice lvíčata byla ideálním lákadlem, v zoologických zahradách se ale jen zřídkakdy přistupuje k umělých odchovům a krmení šelem z lahví.

„Navíc bychom si to ani nemohli dovolit prostorově, neměli bychom je v šelminci kam dát. I když se to může zdát kruté, tak tuhle cestu, nechat to na přírodě, považujeme za správnou a zdravou,“ dodal zoolog. Navíc taková zkušenost může samici pomoci do budoucna.

Takini vytvářejí malou školku

A i když u lvů si na další mláďata bude muset zoo počkat, tak o čtyři nové přírůstky je bohatší stádo takinů. „Všechna mláďata se narodila v jednom týdnu, vytvářejí spolu jakousi školku, hrají si a pozor na ně dává vždy jedna samice,“ přiblížil Melichar.

Zajímavostí také je, že jedno z mláďat přivedla na svět nejstarší samice ze stáda, dovezená původně z Číny, aby spolu s Adamem vytvořili v Liberci základ chovu. Raritou už je její věk, běžně se totiž takini dožívají přibližně patnácti let, Evě bude letos osmnáct.

„Po dvou předchozích porodech, kdy jedno z mláďat zemřelo a druhé jsme odchovali uměle, protože šlo o samičku, si dala dva roky pauzu a letos porodila samečka. Stará se o něj vzorně a není tam žádný problém. Evidentně jí ta pauza prospěla,“ pochválil zoolog Evu, která už v zoo přivedla na svět dohromady dvanáct mláďat.

Z Číny zamířili první takini jen do Liberce

Liberecká zoo zůstává jedinou zahradou, kam se mimo Čínu v roce 2002 takini dovezli. Chov se ale rozrostl a dnes už jsou potomci původního páru v zoologických zahradách ve čtyřech dalších státech. A poprvé se dostanou i do zámoří. Aktuálně jsou k transportu v berlínské zoo připravena čtyři odrostlá mláďata, která najdou nový domov v USA na Floridě.

V Liberci spatří návštěvníci mláďata ještě ve výběhu antilop koňských, kde se v polovině března narodil sameček, a pobavit se mohou i u expozice surikat, které patří mezi nejoblíbenější zvířata. Tady se zhruba před měsícem narodila tři mláďata a současnou skupinu tak nyní tvoří sedm členů.