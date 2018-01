Liberec rozšíří modré zóny. Poblíž zoo zaparkují jen ti, co tam bydlí

„Jde o ulice Březová alej, Třebízského a Alšova. Právě tam nemají lidé, kteří tam bydlí, často kde zaparkovat, protože všechno obsadí auta návštěvníků zoologické zahrady. Rozhodli jsme se tam proto zavést modrou parkovací zónu, která by problém měla vyřešit,“ uvedl náměstek primátora Tomáš Kysela.

Modré čáry na silnici tak vyznačí, kde může zaparkovat pouze člověk, který v místě bydlí a má tam i trvalé bydliště.

První auto vyjde na 500 korun

„Trvalé bydliště bude podmínka pro to, aby člověk mohl rezidenční kartu získat. To abychom trochu eliminovali častý problém, že někdo má na ulici zaparkovaná třeba tři auta, ale z toho dvě jsou firemní a nemají tam co dělat. Inspirovali jsme se tím v Mladé Boleslavi,“ sdělil primátor Tibor Batthyány.

Roční karta pro modrou zónu mimo centrum bude stát na rok 500 korun pro první auto. Pro srovnání: v centru města zaplatí rezident za první auto 2 000 korun. Ceny za další vozy toho samého majitele zatím radnice nestanovila.

„Momentálně vše ještě ladíme. Počítáme s tím, že výhledově bychom modrou zónu zřídili i na sídlišti Rochlice a také ve spodní části sídliště Broumovská,“ dodal Kysela.

„Obávám se, že to způsobí jen další problémy. Na Broumovskou jezdíme často na návštěvu k babičce a už tak je tam s parkováním potíž. Když tam ještě budou modré čáry, tak kde zaparkujeme?“ zlobí se Petr Kmínek z Liberce.

Vedení města připouští, že pro ostatní řidiče to nebude jednoduché. „V docházkové vzdálenosti tak 600–800 metrů by měla vzniknout záchytná parkoviště, ale zatím ještě nemáme vytipované pozemky. Není to úplně jednoduché,“ dodal Batthyány.