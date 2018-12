Po dešti žízní lesy, sady i liberecká zoo. Sucho je horší než v létě

„Příroda je i na začátku prosince v kritickém stavu,“ říká Ludvík Řičář, krajský ředitel Lesů České republiky.

Do poloviny letošního roku pršelo na severu Čech ještě jakž takž. Od července však udeřila vlna veder doprovázená velkým nedostatkem dešťových srážek. Sucho ale pokračovalo. V současné době trvá už pět měsíců.

Co se týká srážek, z posledních pěti měsíců se přiblížil dlouhodobému průměru pouze říjen. V desátém měsíci roku spadlo v Libereckém kraji průměrně 44 litrů vody na metr čtverečný.

Podle údajů Českého hydrometeorologického ústavu šlo však jen o 80 procent toho, co v říjnu obvykle naprší. Červenec a srpen se dostaly na 33 procent, září na 58 procent. Hluboko pod 100 procenty se pohyboval také listopad.

Úmorné sucho ohrožuje lesy a v nich hlavně smrky. Oslabilo je natolik, že se staly snadnou kořistí pro lýkožrouty smrkové – kůrovce. V Libereckém kraji museli lesníci letos pokácet zhruba dvaapůlkrát víc smrků napadených lýkožroutem, než v roce 2015, který byl také mimořádně teplý a suchý.

„Jsme rádi za každou kapku vláhy, jež se vsákne do země,“ upozornil Řičář. „Potřebovali bychom, aby v prosinci pršelo ještě dlouho a alespoň tak vydatně jako od soboty do úterý. Jestli znovu přijdou celodenní deště, půjde o nejlepší počasí, jaké si umíme pro záchranu lesů představit. Kdyby nastaly silné mrazy a sněžení, vláha by se do půdy nedostala,“ říká.

Hrázný nic podobného nepamatuje

Co nejvíc deště a sníh až na Vánoce si přeje také Miloš Thoř z ovocnářské farmy v Pěnčíně u Turnova.

„Vody v půdě je pořád málo. My jsme nové stromky naštěstí nesázeli. Ale kolegové, kteří to udělali, je museli i na podzim zalévat, jinak by jim nevydržely,“ dodává Thoř.

Dopady sucha vidí každý den hrázní na přehradách. „U nás v Jablonci klesla hladina už šest metrů pod nejvyšší možnou úroveň,“ říká hrázný Patrik Kadleček.

„V historii nic podobného nepamatujeme. V nádrži teď máme 450 tisíc metrů krychlových vody. Když je přehrada plná, nachází se v ní skoro dva miliony metrů krychlových vody,“ podotýká.

Zásobování pitnou vodou ohroženo není

Hladina liberecké přehrady se ocitla o více než tři metry pod nejvyšší možnou úrovní. Je prázdná skoro ze tří čtvrtin.

Souš z 57 procent a hladina tam sjela zhruba čtyři a půl metru pod nejvyšší možnou úroveň.

„Na Souši jsem dvacet tři let a tak nízkou hladinu nepamatuji,“ uvádí hrázný Stanislav Senohrábek. „Zásobování obyvatel pitnou vodou ale zatím ohroženo není,“ dodává.

Souši a celému Libereckému kraji pomohly alespoň trochu sněhové a dešťové srážky v prvních čtyřech prosincových dnech. U Souše spadlo 38 litrů vody na metr čtverečný. Od 3. prosince do středy hladina přehrady stoupla o dvanáct centimetrů.

Od čtvrtka předpovídají meteorologové čtyři dny deště a pak tři dny sněžení. Vícedenní prognózy jim ale letos příliš nevycházely.

Sucho sužuje celou druhou polovinu roku libereckou zoo. Kromě jiného tam musejí zvířata a jejich pavilony umývat drahou pitnou vodou. Dokládají to ale i drasticky obnažené břehy labutího jezírka.

„Od přítoku do jezírka směrem k hrázi se vytvořil asi osmdesát metrů dlouhý bahnitý pruh bez vody,“ říká ředitel zoo David Nejedlo. „Hladina v jezírku může být zhruba o metr a půl nižší než jindy na začátku prosince,“ odhaduje.