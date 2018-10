Při sledování žiraf z lávky už déšť nevadí, její oprava se ale protáhla

„Rekonstrukce probíhala trochu déle, než jsme si přáli. Je poměrně velký stavební boom a sehnat firmu, není příliš jednoduché. Ještě ve čtvrtek to vypadalo, že se vyhlídku nepodaří otevřít, naštěstí se to stihlo,“ upozornil ředitel liberecké zoologické zahrady David Nejedlo.

Ve výběhu je k vidění pět žiraf rothschildových, samec, tři samice a jeden roční sameček. Zoo chová tato nejvyšší zvířata světa od roku 1985, kdy do Liberce přicestovaly první dvě samice Mahulena a Jesika. Za dobu chovu prošlo zahradou více než padesát žiraf. Výběh s nimi obývají ještě zebry bezhřívé.

Krmení od návštěvníků zvířatům škodí

Vyhlídka už opravit potřebovala, ta původní tu stála od roku 2008 a po letech už byla ve špatném technickém stavu. Během opravy vyměnili řemeslníci dřevěné schodiště a podesty. A také ji zastřešili. Dřevěná konstrukce tak ochrání návštěvníky jak před deštěm, tak i před prudkým sluncem. Jedinou její nevýhodou je, že lidi láká ke krmení zvířat.

„V létě jsem tu přistihl staršího pána s dítětem, který měl plnou tašku tvrdého chleba, házeli ho žirafám do výběhu a divil se, že jsem mu to zakázal. Lidé si ale neuvědomí, že zvířatům mohou ublížit, už několikrát se stalo, že pak mají zažívací potíže,“ vysvětlil Nejedlo.

Rekonstrukce vyhlídky, kde si v minulosti řeklo své „ano“ i několik snoubenců, vyšla na 250 tisíc korun. Sto tisíc dalo Obchodní centrum Nisa. Ostatně právě to se finančně podílelo před deseti lety na vybudování původní vyhlídky.

„V podpoře zoologické zahrady chceme pokračovat i nadále. V příštím roce určitě vymyslíme, kam budeme naši finanční pomoc směřovat,“ prohlásil ředitel OC Nisa René Šmejda.

Vyhlídky se dočká i výběh antilop

Podle Nejedla chce zoo pokračovat v trendu zvelebování zahrady. V plánu je tak například rozšíření expozice paviánů v dolní části zahrady. I tento výběh prošel rekonstrukcí a návštěvníci se u něj mohou schovat pod stříškou. Prostory tu ale dovolí, aby se expozice zdvojnásobila.

„Připravujeme úpravy a rekonstrukce například u výběhu antilop koňských, kde chceme rovněž postavit vyhlídku, a také provést vnitřní úpravy, aby byla expozice atraktivnější. A to samé provést i u pavilonu mravenečníků, vedle nichž jsou sambaři skvrnití. Návštěvníci je dnes pozorují ze silnice, přes zablácené sklo. I to bychom chtěli do budoucna změnit,“ přiblížil ředitel zoo.