Liberecké ANO chce zbourat bazén a stavět nový. Babiš mluví o ptákovině

Lídři kandidátky Ano Jiří Němeček a Renata Balašová v sobotu představili své plány premiérovi a předsedovi ANO Andreji Babišovi. „Na vybudování nového bazénu může město získat státní dotaci, na rekonstrukci současného bazénu ne,“ řekla Balašová. „Náklady na rekonstrukci vyčíslili projektanti předběžně na 650 milionů korun. Za ně bychom postavili úplně nový bazén.“

Čtyřiatřicet let starou libereckou plaveckou halu s padesátimetrovým a pětadvacetimetrovým bazénem, dvěma tobogány, potápěčskou věží a vířivkami, si Babiš v sobotu prohlédl – stejně jako Sport Park, kde liberecké ANO uvažuje o novém velkém bazénu.



„Proč chcete stavět nový bazén, když tenhle je krásný? Připadá mi to jako ptákovina,“ prohlásil Babiš při pohledu na modrou hladinu liberecké plavecké haly.

„Lidi jsou konzervativní, zvykli si sem chodit a proti bourání bazénu budou křičet. Technologie dole v bazénu nevypadají pěkně, ale cena 650 milionů za rekonstrukci bazénu se mi selským rozumem nezdá.“

Podle ředitele bazénu je 650 milionů střízlivým odhadem

Ředitel libereckého bazénu Jan Švec považuje 650 milionů za velmi střízlivý odhad a nevylučuje, že cena za rekonstrukci ještě víc stoupne. „Musíme vyměnit nejen technologie, ale také střechu a opláštění bazénu,“ vysvětlil Švec. Pro demolici bazénu ovšem není.

„Zbourání bazénu si nedovedu představit. Bylo mi ho líto,“ podotkl Švec. „Do centra Liberce patří a architekt Pavel Švancer ho navíc vyprojektoval skvěle.“

Ředitel městského Sport parku Lukáš Přinda uvedl, že zbourání současného bazénu a výstavba nového má svá pro i proti.

„V bazénu ve Sport parku by se dalo využívat odpadní teplo. Ale v současné době vede od dálnice a k hokejové aréně a k ostatním sportovištím od dálnice jen jedna příjezdová komunikace,“ prohlásil Přinda.

„Nový bazén by si vynutil vybudování nového sjezdu z dálnice a také výstavbu patrového parkoviště. Současné by pro návštěvníky nestačilo hlavně v době, kdy by se v aréně hrály hokejové zápasy nebo tam byly koncerty a jiné velké akce. Patrové parkoviště a nový sjezd z dálnice by si vyžádaly velké náklady,“ dodal.

Několik let zpátky přitom u bazénu přibyla přístavba

Současný bazén by zachoval náměstek libereckého primátora Ivan Langr „Jeho zbourání napadlo kdekoho, což technologicky nezpochybňuji,“ konstatoval Langr. „Ale místo bazénu je v centru Liberce, i kvůli dostupnosti. Lidé ze všech stran města do něj mají stejné daleko.“



Náměstek primátor Jan Korytář považuje demolici plavecké haly za nedomyšlenou. „Před několika lety v ní přibyla přístavba s pětadvacetimetrovým bazénem a město na ni obdrželo dotaci z Evropské unie. A teď bychom ji měla zbourat?“ zamýšlí se Korytář.

„Pro rekonstrukci jsem i proto, že bazén stojí na dobrém místě a v Liberci patří mezi architektonicky zajímavé budovy.“ Cena 650 milionů za rekonstrukci připadá Korytářovi přepálená.

Po volbách nejspíš dojde k revizi projektu

„Naši kolegové z vedení města zvolení za ANO nechali projektanty utrhnout z řetězu,“ řekl Korytář. „Myslím si, že když provedeme po volbách revizi projektu na rekonstrukci bazénu, dostaneme se na 200 až 300 milionů korun.“



Náměstek primátora Tomáš Kysela nepovažuje výstavbu nového bazénu za špatný nápad. „Pokud by se vyřešila doprava a parkování, rekonstrukce bazénu nemá smysl,“ poznamenal Kysela.

Babiš v Liberci pronesl, že by obyvatelé města mohli o rekonstrukci nebo zbourání bazénu rozhodnout v referendu.

Liberecký bazén slouží veřejnosti od roku 1984 a denně tam přijde v průměru 1100 návštěvníků.