Kraj odmítá vydírání, chce jezdit vlastními autobusy

„V prosinci 2019 končí smlouvy na dopravní obslužnost s ČSAD Liberec. Je tedy nutné řešit, co bude za rok a čtyři měsíce. Analýza prokázala, že by nebylo ekonomicky výhodné, aby kraj založil zbrusu novou společnost, ale aby majetkově vstoupil do už stávajícího dopravce. Tedy aby odkoupil ČSAD Liberec,“ uvedl jednatel společnosti Autobusy LK Jiří Řádek.

Právě Autobusy LK založil v lednu Liberecký kraj kvůli tomu, aby se o převzetí ČSAD postaral. „Liberecký kraj chtěl oficiálně odkoupit akcie ČSAD Liberec. Ale antimonopolní úřad mu to nedovolil. Proto akcie odkoupíme my jako Autobusy LK, což je varianta, kterou antimonopolní úřad zatím nezpochybnil,“ zdůvodňuje Řádek.

Hejtman: Nechceme se nechat dál vydírat

O vlastním dopravci uvažuje kraj už delší dobu. Chce se tak vymanit z diktátu soukromých dopravců.

„Nemohu se zbavit dojmu, že tito velcí hráči na trhu fungují na základě jakési tajné dohody. Není totiž normální, aby se nám do zakázky na zajišťování autobusové dopravy na deset let za miliardu a půl přihlásili jen dva zájemci, přičemž jeden zcela evidentně cenu nadhodnotil, aby mohl vyhrát konkurent. Jde o jasnou dohodu mezi těmi firmami a my s tím nemůžeme nic dělat. Nechceme se nechat dál vydírat,“ zdůvodňuje založení vlastního dopravního podniku hejtman Martin Půta.

Zastupitelé proto včera odhlasovali i převzetí daru v podobě 200 kusů akcií, které jim nabídlo ČSAD Liberec. Kraj se tak stane prozatím minoritním vlastníkem ČSAD Liberec, než se mu podaří odkoupit celý podíl. Kraj zajímá na ČSAD Liberec vozový park a zaměstnanci, ti by přešli pod krajský dopravní podnik. „Už teď víme, že jedním z prvních kroků bude nákup sedmnácti nových autobusů, abychom dodrželi závazek, že cestující nebudou jezdit autobusy staršími než dvanáct let,“ řekl Řádek.

Mnohem horší je ale podle něj situace ve vozovém parku v ČSAD Česká Lípa, kde dosluhuje 50 autobusů. „Kraj má zájem odkoupit i tento dopravní podnik, ale jednání jsou velmi komplikovaná, protože finanční představy majitele ČSAD Česká Lípa jsou zatím velmi nadsazené,“ dodal Řádek.