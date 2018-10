Chybující úředník připravil kraj o 26 milionů, sebrali mu několik platů

Krajský úředník způsobil chybu, kvůli které přišel Liberecký kraj o téměř 26 milionů korun. Stejně vysokou sumu možná ještě kraj v souvislosti s projektem IP 1 - Služby sociální prevence zaplatí.

Úředníka bude porušení pracovních povinností z nedbalosti „stát“ několik platů.

Uložení pokuty pro krajského úředníka doporučila škodní komise, kterou jmenoval ředitel krajského úřadu. Zjistila, že úředník stál na počátku mnohamilionového problému.

„Doporučili jsme, aby se uplatnila náhrada škody podle zákoníku práce ve výši čtyř a půl násobku průměrného měsíčního výdělku vůči zaměstnanci oddělení veřejných zakázek,“ řekl za škodní komisi její předseda Jiří Němec.

Vyšší pokutu zákoník práce nedovoluje uložit. Nejmenovaný zaměstnanec pokutu zaplatil. Dál na krajském úřadě pracuje.

Kraj zrušil výběrové řízení až po podepsání smlouvy

Projekt Služby sociální prevence běžel v letech 2009 - 2012, krajským radním pro sociální oblast byl tehdy sociální demokrat Radek Petráček.

Zaměření projektu bylo velmi široké. Cílil zejména na oblast dostupnosti a rozvoje vybraných sociálních služeb. Pomáhal sociálně slabým od Romů po znevýhodněnou mládež. Finanční úřad vytkl kraji při kontrole celkem sedm chyb.

Podle předsedy škodní komise se zásadní problém objevil na samém začátku projektu. Kraj měl totiž zrušit výběrová řízení, když dodavatel služby neprokázal svoji kvalifikaci už při podání nabídky. Učinil tak až do 30 dnů od podepsání smlouvy.

„Vyšli jsme z toho, že to bylo základní pochybení, prvotní hřích projektu IP 1. Z dnešního pohledu je to jednoznačné porušení zákona o veřejných zakázkách. Tak to prostě být nemělo,“ uvedl Jiří Němec.

Chybu mohli odhalit a projekt zastavit ještě pracovníci sociálního odboru. To se ale nestalo. Rozšíření pokuty i na další osoby však ve škodní komisi neprošlo.

Policie zjišťovala, zda nedošlo k tunelování dotací

„Celý problém je způsobený formální chybou, která ale neměla vliv na čerpání finančních prostředků a na poskytování služeb v území. Ostatně, ani žádný kontrolní orgán, a vyšetřovala to i policie, nikdy neprokázal žádné zneužití,“ řekl ředitel Krajského úřadu Libereckého kraje René Havlík.

Peníze podle něj šly tam, kam měly. Policie v souvislosti s projektem zjišťovala, jestli nedošlo k tunelování dotací. Pochybnosti se vznášely například nad Libereckým romským sdružením, které vyhrálo jedno z výběrových řízení projektu. Čerpalo pak dotace na provoz nízkoprahových center a terénních pracovníků.

Tito pracovníci měli vysoce nadstandardní platy. Platilo se jim třeba i 50 tisíc korun měsíčně. Přemrštěné náklady byly i na provoz budov nebo pronájem vozidel. Kontrola mimo jiné odhalila, že sdružení platilo za pronájem prostor pro komunitní centrum radnici v Tanvaldu jeden tisíc korun za rok, kraji ale přeúčtovávalo nájem 24 tisíc korun.

Organizace si nechala proplatit šroubovák i tablet

Podle kontroly si organizace nechala v souvislosti s poskytováním sociálních služeb proplatit třeba i lešenářskou kozu, příklepový šroubovák či tablet iPad za 15 490 korun.

Kraji původně v souvislosti s projektem hrozilo, že bude muset vrátit téměř polovinu z 210 milionů korun, které z evropských a státních fondů dostal. Vznášela se nad ním i hrozba, že bude muset odvést také penále ve stejné výši. Finanční úřad ale nakonec sankce snížil na čtvrtinu.

Téměř 26 milionů dotace už kraj vrátil. O penále ve stejné výši se s finančním úřadem soudí. Krajský soud žalobu kraje zamítl. Ten se proto s kasační stížností obrátil na Nejvyšší správní soud v Brně. Pokud neuspěje, chce znovu žádat o prominutí penále.