Kromě vlaků a autobusů zlevní v kraji i MHD. Ušetří děti, studenti i senioři

„Jsme jedním z mála krajů, kde se podařilo sjednotit jízdné i v těch velkých městech. Pro cestující to tak bude mnohem jednodušší a přehlednější,“ upozornil Jiří Hruboň, ředitel společnosti Korid LK, která je koordinátorem veřejné dopravy v Libereckém kraji.

Slevy nařídila vláda a v kraji se k nim rozhodla připojit města Liberec, Jablonec nad Nisou, Turnov i Česká Lípa, a to i přesto, že stát bude ztrátu na tržbách kompenzovat pouze na linkách, které vyjíždějí za hranici města.

„U nás se to týká dvanácti linek,“ upozornil David Novotný, vedoucí správy majetku libereckého magistrátu. V Jablonci uhradí stát ztrátu na osmi linkách, v České Lípě u dvou, v Turnově u jedné.

Pro větší slevu je nutné mít Opuscard

Slevy pocítí hlavně děti, studenti a lidé nad 65 let. A ještě výhodnější pak bude, pokud si cestující zakoupí jízdenku přes krajskou čipovou kartu Opuscard, vyjde je o pětinu levněji. Ostatně právě Opuscard je potřebná pro získání zvýhodněného předplatného na týden, měsíc, čtvrt roku či celý rok.

„V praxi to třeba znamená, že zatímco běžně stojí předplatné pro celý kraj deset tisíc korun, tak studenty a seniory nad šedesát pět let vyjde s Opuscard na dva a půl tisíce korun. A lidé starší sedmdesáti let zaplatí dokonce jen pětistovku,“ přiblížil specialista Koridu Pavel Jaške.

Cestování po kraji se výrazně zjednoduší hlavně lidem mladším osmnácti let. Nově postačí k nároku na slevu těm, kterým už bylo patnáct let, ale ještě nedosáhli plnoletosti, pouze občanský průkaz či pas nebo jiný doklad, kterým prokáží svůj věk.

Potvrzení ze školy už nebude stačit

Studentská sleva do 26 let pak přináší významný benefit v tom, že sleva už nebude vázaná pouze na cestu z bydliště do školy, ale bude platit v celé síti krajské integrované dopravy, a to po celý rok včetně prázdnin. Nově se akorát budou muset prokázat buď průkazem ISIC nebo žákovským průkazem, zatímco dosud stačilo potvrzení ze školy.

Své jízdné zlevní od 1. září i města v kraji. Třeba v Liberci se roční „lítačka“ pořídí nově za 3 650 korun, zatímco dosud stála 5 520. Totéž zaplatí i cestující v Jablonci nad Nisou, i tady nyní platili více, a to 4 660 korun.

Ještě levněji vychází jízda autobusem v České Lípě, kde roční předplatné přijde na 1 500 korun. Studenti a senioři je zde pořídí za 375 korun, v průměru je tak denní cestování vyjde na více než korunu.