O volby není zájem, obce zachraňují hasiči i sokolové

Nejaktivnější jsou v tomto ohledu hasiči v Hájích nad Jizerou na Semilsku, kde se o přízeň voličů uchází hned tři hasičská uskupení – SDH Loukov, SDH Dolní Sytová a SDH Rybnice. Stejně tak na řadě míst mohou být vděčni sokolům a dalším tělovýchovným jednotám. Někde čest obce zachraňuje pro změnu Klub českých turistů.

„Lidí, kteří do dění v obci mluví, je hodně a někteří jsou dost aktivní. Problém je ale v tom, že se jim nechce převzít odpovědnost. Takže ne že by se nezajímali, ale prostě nechtějí kandidovat,“ říká Milan Götz, starosta Kunratic u Frýdlantu, kde do komunálních voleb jdou jen hasiči a sokolové.

Někde kandiduje jen jedno sdružení

I tak je to oproti jiným obcím více než dvojnásobek. Hned v padesáti třech obcích Libereckého kraje z celkem dvě stě patnácti už je totiž víceméně rozhodnuto. Voliči tam budou mít k dispozici jen jeden volební lístek. Víc sdružení než jedno jediné tam totiž o možnost řídit obec nestojí.

„Asi je to tím, že to děláme dobře,“ žertuje starostka Chotyně Jana Mlejnecká. Ještě v minulých volbách tam mohli lidé vybírat ze dvou kandidátek, letos jen z jedné.

„Máme u nás tři přeběhlíky. Já jsem ale všem nabídla, ať kandidují pode mnou, takže víceméně bude pokračovat stávající zastupitelstvo. Ale neznamená to, že budu automaticky starostkou. V tomhle máme přísnou diktaturu. Starostou bude ten, kdo dostane nejvyšší počet hlasů od voličů. O tom se nediskutuje,“ uvedla Mlejnecká.

Nejvíc obcí s jednou kandidátkou je v kraji na Českolipsku, dohromady dvacet dva, tedy třetina z českolipského okresu. Naopak na Jablonecku mají jisto jen s jednou kandidátkou ve čtyřech obcích – Radčicích, Rádle, Skuhrovu a Vlastiboři.

V Tatobitech vůbec nebudou komunální volby

Nejistota oproti tomu panuje v Tatobitech u Turnova. Tam totiž komunální volby 5. a 6. října vůbec nebudou. Volební místnosti se tam sice otevřou, ale jen pro volbu do Senátu. Starostu a vedení obce tam na nějaký čas nahradí úředníci krajského úřadu.

„V Tatobitech podalo kandidátku jen šest jednotlivých kandidátů. Počet členů v tamním zastupitelstvu je ale patnáct. Kandidátů musí být nadpoloviční většina, tedy minimálně osm,“ sdělila Pavlína Kroupová, vedoucí oddělení voleb Krajského úřadu Libereckého kraje.

Paradoxní přitom je, že Tatobity se staly letos Vesnicí roku Libereckého kraje. Porota přitom oceňovala nejvíce spolkový život v obci. Kdy proběhnou náhradní volby, zatím není jasné.

Do voleb jdou samostatně jednotliví kandidáti

Úbytek lidí ochotných kandidovat zaznamenal například i Český Dub. Před čtyřmi lety tam bylo na výběr z pěti kandidátek, letos jen ze dvou. „Nejsou tam komunisté, asi stárnou a členů jim ubývá. Proč ale nekandidují i ostatní, je pro mě záhadou, jsem tím sám překvapen,“ řekl starosta Jiří Miler.

Nejvíc napínavé tak budou asi volby v České Lípě, kde o křesla na radnici zápasí čtrnáct stran a hnutí. O dvě méně na výběr pak budou mít voliči v Liberci, Jablonci nad Nisou a ve Frýdlantu. Čím dál víc menších obcí také sahá po modelu, kdy do voleb jdou samostatně jednotliví kandidáti. Co volební lístek, to jedno jméno.

„Řekl bych, že je to nejspravedlivější model pro obce do tisíce obyvatel. Kdo má nejvíc hlasů, je starostou, odpadají pak dohady, kdo to bude dělat,“ uvedl starosta Frýdštejna Pavel Müller. Z jednotlivých kandidátů budou letos vybírat ve dvaceti dvou obcích Libereckého kraje. Rovná polovina z nich je přitom na Českolipsku.