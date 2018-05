Zelený ráj i pukající zem. Počasí rozdělilo Liberecký kraj

Kvůli letním horkům klesá hladina jablonecké přehrady na konci května každý den o jeden až dva centimetry. Ale navzdory vedrům se čistota vody blíží moři u chorvatského pobřeží.

„Letošní počasí je prostě plné anomálií,“ říká hrázný Jiří Chmelař, jeden z největších pamětníků ze zaměstnanců Povodí Labe. „Přehrada je průhledná do hloubky čtyři a půl metru. Je jak křišťálová studánka. Ale opravdu nevím, díky čemu máme vodu tak neobvykle čistou,“ podotýká.

Teplota přehrady se dostala na 22 stupňů Celsia, což odpovídá mnohem více parnému srpnu než jindy deštivému a vlhkému květnu. V horku se voda rychle odpařuje a hladina přehrady spadla už o osmdesát centimetrů pod běžnou úroveň. Což ale není nic proti roku 2015, kdy se po extrémně suchém a teplém létu hladina dostala tři a půl metru pod maximální stav.

„Přitom na konci května bylo před třemi roky mnohem víc vody než teď,“ upozorňuje Chmelař.

Na Českolipsku puká půda

V Jizerských horách, odkud do jablonecké přehrady proudí voda, pršelo letos výrazně víc než v jiných částech Libereckého kraje. Například na Českolipsku už vyschlá půda puká.

„Nepršelo u nás snad tři neděle. U našeho domu se mezi okrajem dlažby a hlínou objevují zhruba půlcentimetrové škvíry,“ podotýká Petr Pokorný ze Skalice u České Lípy.

„Kolem domu nám pod okapy stojí několik sudů na zachycování dešťové vody, ale už dávno jsme je vyprázdnili. Na zalévání zahrady bereme pitnou vodu. Ale používáme ji jen na rostliny, jimž bezprostředně hrozí uschnutí,“ přibližuje Pokorný.

V Doksech spadlo pět litrů vody

Pokud na Českolipsku v poslední době někde prší, pak se jedná většinou pouze o lokální bouřky. Ačkoliv Doksy patří mezi města, kde prší spíše spoře, minulou sobotu se tam přihodil nezvyklý úkaz. Večer tam během několika hodin spadlo pět litrů vody na metr čtverečný. Žádná jiná stanice Českého hydrometeorologického ústavu v Libereckém kraji v sobotu déšť nezaznamenala.

Sucho zneklidňuje na Českolipsku nejen zahrádkáře, ale také zemědělce. „Do konce dubna bylo vláhy dost, což se příznivě projevilo na první seči. V květnu však napršelo dohromady zatím jen čtrnáct litrů vody na metr čtverečný,“ říká Pavol Belányi, ředitel družstva Avena Kravaře.

„Vodu bychom už potřebovali pro naše chmelnice, ale také pro pole s obilovinami. Řepce olejce už sucho naštěstí nevadí. Kdyby ovšem pokračovalo, mohla by se nám druhá seč sejít se sklizní obilovin a navalilo by se na nás tolik práce najednou, že by nám chyběli lidi,“ konstatuje Belányi.

Suché počasí nahrává kůrovci

Podhůří Jizerských hor je díky častějším a silnějším dešťům mnohem zelenější než Českolipsko.

„Od začátku roku jsme naměřili téměř tři sta milimetrů srážek. Voda tady nechybí a první seč jsme měli výbornou,“ tvrdí Josef Šourek z rodinné farmy Filoun v Plavech na Jablonecku. „Horší tráva se objevila jen na místech, kam se hodně opíralo slunce,“ dodává.

Horko v sušších oblastech Libereckého kraje nedělá radost lesníkům. „Takové počasí nahrává kůrovci. Jeho první generace dokončuje vývoj a během příštích čtrnácti dnů musíme být velmi ostražití a hlídat, jestli nenapadne oslabené smrky. V teplém jaru hodně kvetly, což je vyčerpalo,“ prohlašuje Ludvík Řičář, krajský ředitel Lesů České republiky.

„U nás není situace tak zlá jako v Jihočeském nebo Jihomoravském kraji, ale potřebovali bychom, aby kůrovce přibrzdila studená vlna,“ doplňuje.