Nechci sedět na dvou židlích, říká hejtman Půta. Místa ve sněmovně se vzdá

„Různými informačními kanály jsem se snažil už dopředu přesvědčit voliče, že nechci do Sněmovny a dodržím, co jsem říkal před volbami. Chci zůstat hejtmanem, nechci sedět na dvou židlích a jaké praktické kroky podniknu, to se musím poradit. Pan prezident říkal, že tu ustavující schůzi svolá za měsíc, tak na rozhodování bude dost času,“ upozornil Půta.

Nebojíte se, že pokud se vzdáte křesla poslance, budou vám to voliči vyčítat a považovat to za podvod? Přece jen tím, že vás kroužkovali, vyjádřili své přání, abyste do vlády šel právě vy.

On by to podvod na voliče byl v případě, pokud bych byl první na kandidátce a tvářil se, že do Sněmovny směřuju. Ale já jsem byl poslední a kdokoli se mě ptal, jestli se chci stát poslancem, odpovídal jsem ne. Já jsem před rokem slíbil, že budu hejtmanem čtyři roky, když o to budou voliči stát a dodržím to.

Ale určitě vás ten počet hlasů potěšil?

Samozřejmě. Politik to má divné v tom, že volby jsou jediná chvíle, kdy poznáte, jak na tom opravdu jste. Samozřejmě, že podpora od voličů potěší. Ale osobně teď neudělám to, že s takto velkou podporou mě voliči přesvědčili a já budu hejtmanem i poslancem zároveň. To si neumím představit.

Co říkáte na výsledky voleb?

Přes velkou snahu vlivových komentátorů seriózních deníků a dobře zaplacené agentury jsme udělali zázrak, protože ačkoli ještě poslední týden všichni mluvili o tom, že máme tři a půl procenta, tak jsme nakonec udělali těch pět procent, což považuji za úspěch. Kdyby nám jako Pirátům dávaly agentury sedm procent, tak jsme těch deset taky mohli mít. Ale to je vždy před volbami velká hra s výsledky průzkumů. Jsem trochu překvapen z výrazného vítězství ANO, na druhou stranu velká část voličů si vybrala cestu, že Andrej Babiš bude hegemon v české politice a bude Českou republiku směřovat tam, kam chce on, tak jen věřím, že za čtyři roky se neocitneme úplně na jiném místě, než dnes a než tam, kde bychom chtěli být.

A úspěch Okamurovců jste čekal?

Já jsem dvanáct procent tipoval, část veřejnosti se prostě poté, co se za poslední roky v Evropě odehrálo bojí a pan Okamura mistrně využil jejich strachu k tomu, aby se nabídl, jako řešení. A pak mě ještě překvapili sociální demokraté, u nich jsem tipoval desetiprocentní zisk. Myslím, že právě oni jsou největší poražení těchto voleb.

Naopak nahoru se vyšvihla ODS. To se také dalo čekat?

Myslím, že spousta našich voličů, tím myslím STAN, volila ODS jako jistotu, právě pro to, že u nich byla jistota, že se pod pět procent nedostanou. Ale já považuji řadu lidí v ODS za lidi, se kterými umíme spolupracovat, a pan Beitl jako poslanec není krok vedle.

Spolupracovat ale můžete i s Piráty.

Ano, programově jsme si velmi blízcí. A ukazuje se, že velká část lidí má liberálně pozitivní postoje a právě ti volili Piráty.

Komunisté ani sociální demokraté nebudou mít po dlouhé době zastoupení ve Sněmovně za Liberecký kraj. Co na to říkáte?

Tady je potřeba poděkovat panu Zemanovi a Klausovi, že v dobách opoziční smlouvy poněkud zkazili volební systém, protože vítězná strana se třiceti procenty má v kraji polovinu mandátů a například komunisté, kteří mají sedm procent, nemají u nás žádný. Už v minulosti se to ukázalo, když Petr Pávek a Zelení měli přes deset procent, a také jim to nestačilo. Jeden z cílů STAN ve Sněmovně by měl být návrat k poměrnému volebnímu systému, aby na něm nebyly bity právě malé kraje.

Hned za vámi skončil s počtem hlasů Marek Pieter, lídr kandidátky. Pokud vy mandát poslance nechcete, nabízí se, že jej přenecháte právě jemu. Pletu se?

Bavili jsme se o tom už před volbami a já si opravdu nechci hrát na člověka, který je schopen sedět zároveň v Liberci a v Praze.

Přesto, je pro vás pět procent pro STAN úspěchem?

Ano, vzhledem k tomu, že jsme se rozhodli na konci července, tak nakonec přes všechny ty pesimistické předpovědi to úspěch je a čtyři roky v opozici nám budou jako Starostům slušet.

Třeba se nakonec podaří sestavit široká koalice a v opozici skončí ANO.

Ne, my budeme v opozici určitě. Osobně si nemyslím, že strana, která má 77 mandátů, má zůstat v opozici. Naopak, měla by vládnout a ukázat voličům, jak bude pracovat pro republiku.

Nemyslíte si, že původně plánované spojení s lidovci vám mohlo přinést větší volební úspěch?

Já se naopak obávám, že pokud bychom zůstali pohromadě, tak bychom neměli dohromady ani deset procent. Když si to sečtete teď, získáte necelých jedenáct procent, ale podle mě by to ve finále bylo tak devět. Část našich i lidoveckých voličů by byla s dohodou nespokojená a spíše by nám to hlasy ubralo.