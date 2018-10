Pivovarům chybí sládci, nové vyučí v Turnově

Pivovary sice zažívají nebývalý rozkvět, jen v Libereckém kraji jich je už 16, sládků se ale zoufale nedostává. Zkušení pivovarníci odcházejí do důchodu a náhrada není, řemeslo se neučí. Minipivovary rostou rychleji, než se daří vychovávat nové odborníky.

Liberecký kraj proto vyslyšel volání Českého svazu pivovarů a sladoven a příští rok otevře nový učební obor Výrobce potravin se zaměřením Pivovarník – Sladovník. Obor se má učit na Obchodní akademii, Hotelové škole a Střední odborné škole v Turnově.

„V České republice jsou jen čtyři školy, které obor nabízejí, v našem kraji však ani jedna, přestože je nárůst pivovarů a minipivovarů v kraji enormní,“ vysvětlil důvody zápisu nového oboru náměstek hejtmana pro školství, mládež, tělovýchovu, sport a zaměstnanost Petr Tulpa.

Sládci by se zacvičili ve Svijanech

Kraj chce obor vyučovat už od září příštího roku, jeho otevření ale musí nejprve schválit ministerstvo školství.

„O tento obor mají dlouhodobě zájem všechny nové pivovary. Výrazně jim chybí sládkové a pivovarníci. Věříme, že naplníme třídu o deseti až patnácti studentech. Pokud ne, vznikla by víceoborová třída, patrně s oborem kuchař číšník,“ zmínil Petr Tulpa.

Podle Tulpy by škola využívala zázemí Pivovaru Svijany, který by zajistil odbornou výuku. „Kdyby byl zájem vyšší, uvažovali bychom i o školním pivovaru,“ řekl Tulpa.

„Nejen sládků, ale obecně lidí vzdělaných v potravinářském oboru je nedostatek. Potřebujeme vyučené lidi, aby měli základ o potravinách. Třeba aby věděli, proč se jednou používá zásaditá sanitace, jednou kyselá,“ řekl ředitel Pivovaru Svijany Roman Havlík. Pivovar se spolu s Českým svazem pivovarů a sladoven na otevření oboru výrazně podílel.

„My bychom z nového učebního oboru samozřejmě také těžili. Byla to jedna z motivací. Po revoluci se učňovské školství zbortilo. Řemeslníci v potravinářství nejsou,“ dodal ředitel Havlík.

V České republice je přes 400 minipivovarů a další přibývají

V republice je přes čtyři sta minipivovarů a vznikají další. Jeden sládek často obhospodařuje víc minipivovarů najednou. Podle oslovených odborníků to způsobuje úpadek pivovarského řemesla a může se to projevit na nestálosti kvality piva.

„Vztah k práci k tomu řemeslu se musí narodit někde jinde než ve škole. Navíc sladovníci vyrostou nejdříve za tři roky a boom pivovarů nebude věčný,“ domnívá se sládek libereckého pivovaru Konrad Petr Hostaš. „Podstatně víc sháním strojaře, údržbáře a lidi se zámečnickou praxí. Na tyhle obory se taky lidi nehlásí,“ dodal Hostaš.

„Obor bude mít stoprocentně úspěch. Sládci nejsou,“ myslí si naopak Marek Vávra ze Zámeckého pivovaru Frýdlant. Je přesvědčen o tom, že minipivovarů bude přibývat. Nemá strach ani o jejich kvalitu. V tamním pivovaru je zároveň školicí středisko, které vychovává budoucí sládky. Zájem je podle Vávry značný.

„Na trhu je obrovský nedostatek sládků. Způsobil to jednak konec učňáku v Plzni, jednak to, že sládci mají důchodový věk a odcházejí. Přitom boom malých pivovarů pokračuje a je potřeba odborníky v oboru. Nebojím se ani toho, že by absolventi v následujících desetiletích neměli práci. Minipivovary povětšinou vaří pro vlastní provozovnu a mají výstav od pěti set do tří tisíc hektolitrů. Prostor na trhu je,“ myslí si Marek Vávra.

Díky školicímu středisku při frýdlantském pivovaru odchází ročně do praxe, kde pracují pod dohledem vyučeného garanta, 20 až 30 sládků. „Díky našim studentům vzniklo už v republice kolem patnácti pivovarů. Jeden z našich studentů buduje pivovar v Lomnici,“ uvedl Vávra.