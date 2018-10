Liberecký kraj koupil dopravní firmu, prý už se nechce nechat vydírat

Společnost Autobusy LK, jež patří Libereckému kraji, koupila většinu akcií v dopravní společnosti ČSAD Liberec a servisní firmě Autocentrum Nord. Za téměř 86 procent akcií obou společností dal kraj 10,673 milionu korun bez DPH.

Kraj bude mít díky tomuto kroku náklady na autobusovou dopravu pod přímou kontrolou. Na necelé třetině území zajistí dopravu vlastní firmou, o jejímž hospodaření bude mít přehled.

„Budeme znát skutečné náklady firmy. Budeme tedy vědět, z čeho se skládá cena, kterou za dopravu platíme,“ vysvětlil hlavní přínos hejtman Martin Půta.

„Liberecký kraj vynakládá na autobusovou dopravu jednu z největších položek rozpočtu. Podle výhledu pro příští rok počítáme s částkou 330 milionů korun, což je desetina rozpočtu. Hledáme cestu, jak mít tyto finanční prostředky co nejvíce pod kontrolou,“ doplnila náměstkyně hejtmana Jitka Volfová.

Podle ní je pro kraj zásadní komfort cestujících. „Toho lze dosáhnout jedině prostřednictvím dopravce vlastněného krajem. Zároveň se nechceme ocitnout v situaci jako na začátku minulého roku, kdy nám dopravce oznámil, že pokud nebude akceptována ‚nová cena‘, tak jezdit nebude.“

Nové autobusy budou s klimatizací

Autobusy by pod hlavičkou krajského dopravce měly vyjet podle nového jízdního řádu 2019/2020. Do té doby musí společnost Autobusy LK obměnit část vozového parku. Příští rok počítá s pořízením sedmnácti nových autobusů místo stávajících dvanáct let starých. Celkově bude jezdit se 67 autobusy.

Nové by měly mít odbavovací systém nebo klimatizaci. Jeden stojí přibližně čtyři miliony korun, celkově tak půjde o částku přibližně 70 milionů korun.

„Nákup části nových autobusů je z dlouhodobého hlediska a z pohledu údržby nejekonomičtější varianta,“ přiblížil jednatel společnosti Autobusy LK Jiří Řádek.

Společnost také musí projít konsolidací. Především u Autocentra Nord je podle Řádka třeba prověřit, jestli je provoz pro kraj ekonomicky zajímavý. Dílna má patnáct zaměstnanců.

Obě firmy čekají podle Jiřího Řádka v nejbližší době změny v představenstvech a dozorčích radách. Společnost BusLine, která pro kraj dosud jezdí, už proti odkupu akcií podala námitky.

„Jsme trnem v oku celé řady soukromých vlastníků autobusových společností v České republice, které si příliš nepřejí, aby některý z krajů ukázal, že cesta vlastního dopravního podniku je možná a že může být úspěšná. Máme ale všechny podklady, které nás vedly k tomuto rozhodnutí. A jsme přesvědčeni, že jsme postupovali správně,“ řekl hejtman Půta.

Kraj chtěl původně většinový balík 86 procent akcií ČSAD Liberec koupit sám. Plán ale zablokoval Úřad pro ochranu hospodářské soutěže. Proto kraj v lednu založil vlastní firmu Autobusy LK, která nyní akcie koupila.