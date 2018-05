Pronajal louku technařům. Myslel jsem, že je to oslava čarodějnic, brání se

Proč jste louku pronajal?

Přišli mládežníci s tím, že by si tam udělali kulturní akci. S tím, že si všechno oběhají, že tam budou mít mobilní záchody. Že pozemek dají do pořádku. Šli i na město, to jim to povolilo. Nikdo netušil, co se stane. Že se svolají a přijede jich tolik.

Mám to chápat tak, že jste netušil, o jak velkou akci půjde?

No jasně. Vždyť tam bylo asi čtyřicet procent cizinců. Přijeli až z Bulharska. Koukali jsme jak blázni.

A jakou jste čekal návštěvnost?

Tak patnáct set lidí. Na druhou stranu, ani těch uváděných sedm tisíc se mi moc nezdá.

Co jste od akce čekal?

Myslel jsem, že se napijí, udělají si tam čarodějnice, zahrají. Měla tam být party, hudební produkce, ale v malé míře. Tohle jsem nečekal.

Netušil jste, že tam bude techno?

Ne, ne. To až ve čtvrtek, když to měli všechno podepsané, jsem slyšel první hlášku od místních, že tam najíždí nějak moc aut. Ten hluk pak byl opravdu strašný.

Pro Libereckou Drbnu jste řekl, že je to zvláštní typ lidí, kteří nemají moc prostoru pro pochopení ostatních. Chápal jsem to tak, že jste chtěl vyjít vstříc technařům za účelem technoparty.

Ne. Měli tam nějakou kulturní akci a hudební produkci. Město jim to schválilo.

Jinými slovy jste opravdu netušil, že s sebou budou mít agregáty a že tam bude hrát přes dvacet sound systémů?

Ne.

Lidé nechápali, proč policie nezasáhla proti rušení nočního klidu. Nenapadlo vás to taky, když jste viděl, co se tam děje?

Dnes je po boji každý generál. Každý prohlašuje, jak měla policie zasáhnout. Byl jsem se tam podívat. Přijít a vypnout jim reproduktory by asi bylo o život. Každopádně, kdyby policie zasáhla, byl by to hodně ošklivý mač. Ale ono tam nedošlo k žádnému trestnému činu, nebyly tam ani rvačky. Byli úplně v klidu. Šlo jen o přestupek proti rušení nočního klidu. A policie konala suprově. Ukázala sílu, dávala dýchat, testovala na drogy, aby se ti lidi pod vlivem nedostali na silnice. Ale tu akci měli povolenou, pronajatý pozemek.

Ten hluk vám nevadil?

Bohužel jsem netušil, že budou otravovat lidi tak strašným bengálem. A že to bude slyšet až v Žitavě. Ta hudba je opravdu odpuzující, když to má člověk poslouchat. Šlo to hlavně na Mníšek a Frýdlant. Jak ale můžu ukončit akci, kterou jsem nezačal?

Spousta lidí vás asi o tom víkendu kvůli pronájmu luk nenáviděla. Měl jste ohlasy?

Ano, ze všech stran. Jedni říkali, že to bylo dobré. Z druhé strany jsem slyšel, jak lidé nemohli spát. Tak s tím souhlasím, ty lidi chápu. A je pravdou, že to bylo i dlouhé. Některé reakce byly opravdu sprosté. Za akci ale nemůžu. Nakonec jste sami psali, že měli bílého koně.

Kolik jste z pronájmu získal?

Lidé v tom vidí hlavně mamon, že jsme na tom určitě vydělali strašné peníze. My jsme jim to pronajali za korunu. Byla to bohulibá činnost. Podobné žádosti o povolení, ať někoho na pozemek pustíme, máme často.

Město ústy primátora tvrdilo, že akci nepovolilo. Že ji ti lidé nenahlásili v zákonné lhůtě. Vy ale říkáte, že byla povolená.

Dostali razítko. To, že přišli na poslední chvíli, byla podle mě jejich vyčuranost, aby si město kolem toho nestačilo nic zjistit. Potvrdil mi to i náměstek primátora. Je to věc úředníků. Ale normálně jim to povolili. Také není pravda, že jsem s městem nekomunikoval. Mluvil jsem s náměstkem primátora.

Louku sice technaři uklidili, les ale ne. Je neuvěřitelně zaneřáděný. Mimo jiné i proto, že mobilních záchodů tam bylo jen asi sedm. Dojde k nápravě?

Řekli, že to uklidí do konce týdne. Není možné, aby ho nechali jak prasáci.