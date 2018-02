Liberecký hoteliér chce prorazit v Praze. Budeme „ten hotel u Ikey“, říká

Spodní dvě patra navíc obsadí švédský nábytkářský gigant Ikea. Pytloun se však neobává, že by mu hosté bloudili mezi vzorovými sedačkami a stolky. „Budeme ‘ten hotel u Ikey‘, může nám to marketingově pomoci,“ těší se Pytloun.

Václavské náměstí hostilo Sametovou revoluci. Znamená i pro vás otevření hotelu na tomto místě osobní revoluci?

Určitě. Je to poprvé, kdy překračujeme hranice Libereckého kraje. Tady jsme známí, ale v Praze o nás nikdo neví. Zákazníci nám často říkali: Kdyby byl váš hotel v Praze, bylo by to super. Tak vznikla myšlenka jít do Prahy. A když Praha, tak ať je to buď podél vody, nebo poblíž Starého Města a nebo Václavské náměstí.

Na druhou stranu Václavské náměstí nemá vždy úplně dobrou pověst. Pochybné kluby, obchodování s drogami... Vnímáte i tuto negativní stránku?

Vidím spíš ty pozitivní věci. My jsme v dolní části, kde je pěší zóna a já jsem vždycky říkal, že pro hosty hotelu je nejdůležitější, aby se dobře vyspali. Je pravda, že horní část náměstí – od Jindřišské ulice nahoru – má trochu negativní nádech. Ale po Václaváku denně projde 60 tisíc lidí, z toho je jen málo turistů, většina jsou Češi. Je to vnímáno jako absolutní centrum a kdykoliv se cokoliv semele v Praze, je to tam. Pro naši značku je to zajímavé místo.

Přibližte trochu dům, kde hotel vznikne.

Dům je z roku 1926 a měl být původně obchodním domem, nejvyšším domem po pravé straně Václavského náměstí, když koukáte nahoru. Ale těsně před dokončením se původní vlastníci dohodli, že z toho udělají hotel Majestic. Po znárodnění zde byl až do roku 1992 hotel Družba. V tomtéž roce prošel kompletní rekonstrukcí a stala se z něj Česká spořitelna. Já to tedy přebíral loni v létě jako banku a chci tomu zpátky vrátit podobu hotelu. Jsou tam hodně vysoké stropy, které necháme odhalené. Půjdeme do přírodních materiálů, do pravých materiálů. Když to bude vypadat jako dřevo, bude to opravdu dřevo. Bude to hodně luxusní butikový malý hotel o 56 pokojích.

Jaký název ponese? Vrátíte se ke jménu Majestic, nebo snad Družbě?

Každý nový hotel, který otvírám v novém městě, se jmenuje Pytloun. Celý název tak bude znít Pytloun Hotel Prague. Chceme dostat do povědomí, že Pytloun je kvalitní česká značka.

Jak jste k domu přišel?

Byla to náhoda. Oslovila mě agentura ohledně odkupu jedné mé společnosti. Dal jsem si čas na rozmyšlenou a oni mi mezitím nabídli, zda bych se nechtěl zúčastnit výběrového řízení na pronájem jednoho domu v Praze. Ale bylo to spojené s velkou investicí. Řekl jsem si, že to zkusím. A klaplo to.

Takže jste v nájmu. Neuvažoval jste, že byste ho koupil?

Ten dům bych moc rád koupil, bohužel takové nemovitosti se ne moc často prodávají. Má ho hodně spolumajitelů a já jsem v nájmu na hodně dlouhé období. Celá rekonstrukce jde za mnou, takže si s tím domem můžu dělat prakticky cokoliv. Třeba i pronajímat.

Jedním z nájemců bude i řetězec Ikea. U vás otevře svůj pop-up store, tedy menší verzi svých poboček zaměřenou na design. Jak se to stalo?

To byla taky náhoda. Nabízel jsem dolní prostory k pronájmu, protože pro hotel nejsou vhodné – nejsou tam okna, jenom výlohy a tam by nikdo bydlet nechtěl. Jedno patro má 500 metrů čtverečních. Hledal jsem silného partnera a tím Ikea je. Je to známá značka, které fandím. A může mi marketingově pomoci, budeme ‘ten hotel u Ikey‘. Obchod tam navíc bude zhruba na dva roky, taková je vize Ikey.

Jak spolu budou hotel a Ikea hrát? Nebudou si lidé překážet?

Každý prostor má svůj vstup, takže si určitě nikdo překážet nebude.

Vy jste teď takový malý expert na Ikeu. Myslíte, že je reálné, aby otevřela svoji pobočku i v Liberci?

To je trochu přehnané, expert rozhodně ne. Já bych Ikeu v Liberci neotvíral. Z Liberce je to 50 minut na Černý Most. Nemyslím si, že je tady tolik klientů, aby naplnili Ikeu, která potřebuje deset tisíc zákazníků denně. Musel by to být úplně jiný koncept. Nemyslím si, že je to cesta, kterou chce Ikea jít.

Kdysi jste prozradil, že interiér vašich prvních hotelů tvořil z části sortiment právě Ikey. V případě pražského hotelu už tomu tak nebude?

Nějaký artefakt, jednu věc, tam třeba budeme mít. Ikea dneska dělá super věci, ale když chceme mít originální butikový hotel, tak chceme co kus nábytku, to originál. Přece jenom Ikea je masovější.

Můžete prozradit, kolik vás rekonstrukce a nájem hotelu stojí?

S investicí se vejdeme do 100 milionů korun. Výši nájmu ale prozrazovat nebudu, protože by to bylo strašně zavádějící.

Budou se na hotelu podílet známí čeští designéři, jako tomu bylo v případě libereckého Imperialu?

Ano, budou. Dohodl jsem se stejným studiem, které dělalo Imperial – Vrtiška-Žák. Už to nebude tak, že každý pokoj bude jiný, jako je tomu v Imperialu. Většina pokojů budou kategorie Family, takže je půjde zvětšit třeba o rozkládací gauč. Recepce bude otevřená, živá a vzdušná.

Kde teď žijete? Zůstal jste v Liberci, nebo jste zamířil do Prahy, když tam budete mít hotel?

V současné době jsem víc v Praze, kancelář mám tam. Do budoucna budeme víc pražští. Ale trvale žiji v Liberci, je to tady super. Město mi vyhovuje, protože mám rád sport, hory a čerstvý vzduch. Nejsem rád v zácpě, ale hlavně tady mám rodinu. Na druhou stranu se mi v Praze líp podniká, je lepší na schůzky. Všechno je v této republice centralizované tam.

Pojďme zpátky k vašim hotelům. V minulosti jste bojoval s fluktuací zaměstnanců. Jak jste na tom teď?

My jsme razantně zvýšili platy. Nárůst platů byl přes dvacet procent. Fluktuace se, řekl bych, zastavila. Máme hodně lidí, už tolik nenabíráme, hodně nám jich neodchází. Máme stabilizovaný tým, v současnosti je to zhruba 280 zaměstnanců. Ale není to jen o penězích, investovali jsme do personálního oddělení, máme dva lidi, kteří se nám o personál starají. Víme, že se nám vyplatí investovat do lidí.

Vaší řekněme výkladní skříní je liberecký Imperial. Jak se mu daří?

Všechny pokoje už jsou hotové, naopak dokončený ještě není zadní trakt, kde chceme dělat další kongresovou místnost. Ale to jsou části mimo budovu hotelu. Trochu jsme pozastavili wellness, protože by spolkl dost investic, které ale teď směřujeme do Prahy. Chystáme i novou velkou kuchyni, která bude zásobovat všechny naše provozy. Rádi bychom ji stihli ještě letos. Za hotelem chceme mít čtyři dobíjecí stanice pro elektromobily, protože všechny hotely chceme mít do dvou let obslužné jenom elektromobily. Jinak je Imperial na číslech, která jsme očekávali. Jsme s ním spokojení, ale máme ještě nějaké rezervy. Vytíženost byla loni 78,3 procent, tento rok by mohla být 83 procent.

Nový hotel v Praze se vám vyplatí, nebo je to jen pocitová záležitost?

Já nedělám nic, co by se mi nevyplatilo. Snažím se, aby každá větev rodila ovoce. A když ho nerodí, tak ji odříznu. Ale řežu málo a spíš se o ně snažím pečovat, aby rodily. A tato větev by měla rodit víc, než třeba hotel Imperial v Liberci. Je to sice všechno jedna firma, ale každý hotel má svoje hospodaření. Ty hotely si navzájem pomáhají, například když se rekonstruují. Já jsem začínal s jednou garsonkou a vlastně postupně jsem přelíval finance a úvěry na další. Abych vůbec mohl provozovat hotel v Praze, musel jsem zastavit dva hotely v Liberci.

Nelákají vás i další kraje? Nebo opět Praha?

Už mám něco v jednání a bude to asi v Praze. Zajímá mě také Brno, ale uvidíme, jak se nám poštěstí ten nejnovější hotel. A potom mám v jednání i mimo Českou republiku. Uvidíme, co se povede dřív.