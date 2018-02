Zloději slyšeli o dědictví, pro trezor přijeli tatrou a s bouracím kladivem

Dva muži ve věku 26 a 35 let se do domu poprvé vloupali počátkem ledna. V dopoledních hodinách vyrazili skleněné výplně hlavních vchodových dveří a vnikli dovnitř. Prohledali každou skříň a každý úložný prostor, až se jim podařilo objevit příruční pokladničku, ve které nalezli přibližně 650 tisíc korun.

„Kromě toho se snažili získat další peníze z trezoru na číselný kód zabudovaného do zdi. Do něj se nejprve pokusili vniknout elektrickou bruskou, a když ji spálili, tak ho chtěli za pomoci bouracího kladiva vybourat ze zdi. Po marném snažení to museli vzdát a spokojit se s penězi z přenosného trezorku,“ popsala policejní mluvčí Ivana Baláková.

Na místo se ale muži vrátili o dva týdny později. Na pomoc si tentokrát vzali třiatřicetiletého komplice. V odpoledních hodinách vjeli na pozemek domu s nákladní tatrou, u které nechali zapnutý motor, aby maskovali zvuk nářadí, které chtěli při zdolávání trezoru ve zdi použít.

Svědek si myslel, že tatra měla nehodu

„Nepočítali s tím, že se na zahradě objeví náhodný svědek. Ten se domníval, že sem nákladní vozidlo sjelo ze silnice po nehodě. Začal pátrat po řidiči, v domnění, že potřebuje jeho pomoc. Při tom pachatele vyrušil a donutil je opustit dům. Všichni tři byli maskovaní kuklami a tato podivná posádka rychle naskákala do nákladní tatry a odjela,“ přiblížila Baláková.

Kriminalisté pachatele vypátrali za tři týdny. „Vyšetřovatel muže obvinil z přečinů porušování domovní svobody a poškození cizí věci a současně také ze zločinu krádeže ve formě spolupachatelství, za který jim vzhledem k výši způsobené škody hrozí osmiletý trest odnětí svobody. Jejich třiatřicetiletý komplic se v souvislosti se zapojením do druhého vloupání zodpovídá rovněž ze spolupachatelství na porušování domovní svobody, poškození cizí věci a krádeže, ale na rozdíl od jeho spolupachatelů mu hrozí nižší trest,“ uvedla mluvčí.

Dům si zloději nevybrali náhodou. Jeho majitel se totiž zmínil před svými známými o tom, že zdědil větší obnos.

„Tato informace se bohužel donesla až k trojici pachatelů, kteří dostali na jeho dědictví zálusk. Nejmladší z povedené trojice již byl v nedávné minulosti za majetkovou trestnou činnost pravomocně odsouzen a dokonce mu ještě nevypršela zkušební lhůta jeho trestu. Ta mu končí až v říjnu příštího roku,“ dodala Baláková.