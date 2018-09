Čeká se boj o levnější skipasy na Ještěd, asistovat bude i ochranka

Zájem bude zřejmě velký, v aréně to tak může vypadat jako na skutečném kolbišti. „V provozu budeme mít čtyři pokladny, u nich bude připravena i ochranka, pokud by došlo k nějakým strkanicím,“ podotkla Renata Balašová, marketingová ředitelka skiareálu Ještěd, který provozuje společnost Tatry Mountain Resorts (TMR).

„Pro každého Liberečana je Ještěd srdcová záležitost, ale bohužel podle průzkumů jich u nás moc nelyžuje. Těch důvodů je mnoho, od úzkých sjezdovek až po nevyhovující služby. To ale chceme postupně změnit. A abychom k nám lyžaře přilákali, tak jsme vyhlásili cenovou revoluci skipasů. Kdo 8. září zavítá na veletrhu k našemu stánku, může si koupit celoroční jízdné za 999 korun. K dispozici bude limitovaná edice tisíc kusů,“ vysvětlila.

Jeden návštěvník si může koupit jen jeden skipas, a to pouze na své jméno, součástí pak bude i fotografie a adresa.

Balašová předpokládá, že zájem bude velký, už jen proto, že tak levně se nikdy celoroční skipas neprodával. V minulých sezonách byla jeho hodnota sedm a půl tisíce korun.

Kdo nebude mít štěstí v sobotu, může si podle Balašové skipas koupit v dalších dnech v libereckém Městském informačním centru nebo na webu areálu. Cena už ale bude vyšší.

Skipasy už budou nepřenosné

Zájemci, kterým se nepodaří koupit skipas za zvýhodněnou cenu 999 korun, si ho budou moci pořídit během září za 2999 korun pro dospělého, pro dítě pak za 2100 korun. Pak cena ještě poroste. Nejvyšší cena, na niž se skipas dostane, bude 4999 korun.

Nově budou všechny skipasy nepřenosné. K tomuto kroku se areál uchýlil především proto, že v minulosti se s přenosnými permanentkami podvádělo. „Kontrolovatelnost skipasů prakticky neexistovala. Pak unikaly tržby,“ prohlásil ředitel areálu Jakub Hanuš.

Změní se i provozní doba. Sjezdovky se otevřou už od osmé hodiny ranní a zavřou v patnáct hodin. Večerní lyžování se pak spustí v sedmnáct hodin a skončí o tři hodiny později.

„Reagujeme tak na požadavky Liberečanů, kteří si chtějí jít zalyžovat třeba ještě před prací a večer zase spíš uvítají, když lyžování začne o hodinu dříve, aby mohli vzít i malé děti,“ vysvětlila marketingová ředitelka.

Provozovatelé skiareálu chtějí v letošní sezoně na Ještědu nabídnout lyžařům i nové zázemí. Proto staví multifunkční budovu v trojúhelníkovém prostoru konečné zastávky tramvaje, centrálního parkoviště a nástupní stanice na lanovou dráhu Skalka.

Společnost plánuje investice ve výši 700 milionů korun

Kromě nových pokladen tu budou i toalety, informační centrum nebo zázemí pro lyžařskou školu. To má být ostatně jedno z největších v rámci areálů, které provozuje TMR.

Stavba vyjde na 12 milionů korun, dalších více než pět milionů investuje Ski Ještěd do nové infrastruktury, včetně odbavovacího systému a zhruba čtyři miliony korun padnou na vylepšení tří gastro provozů. Další, čtvrtý kiosek má vyrůst na vrcholu modré sjezdovky na Pláních, která je ze všech ještědských svahů nejvhodnější pro rodiny s dětmi.

Příští rok by se měla v areálu začít budovat široká modrá sjezdovka, na tu by mělo padnout zhruba 120 milionů korun. Celkem TMR plánuje v areálu během šesti let investice za 700 milionů korun, kromě rozšíření sjezdovek chce firma vybudovat i dvě nové retenční nádrže. To je ale závislé mimo jiné i na změně územního plánu.