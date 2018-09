Noční romantika navzdory drhnutí o písek. Jezero má za sebou silnou sezonu

„Přesná čísla ještě neznám, ale určitě je to tak o deset procent víc než loni. Pláže byly plné, obsazenost chatiček v našem kempu Klůček byla přes prázdniny na sto procent,“ pochlubil se Vladimír Reichert, ředitel společnosti Regata Máchovo jezero. „Byla to opravdu mimořádná sezona.“

Paradoxně na oblibu pláží doplatily výletní lodě, které Regata vypravuje. Zájem o ně byl nižší než v jiných letech. Má to své vysvětlení. „Lidé jsou z těch veder tak zmožení, že raději sedí u vody. Jakmile slunce zalezlo, měli jsme lodě plné lidí, ale takových dnů v létě moc nebylo,“ zhodnotil Reichert.

Největším lákadlem byla noční projížďka

Největším lákadlem pak byly večerní plavby lodě Máj. Regata je nabízela teprve podruhé v historii a byl o ně větší zájem než o „běžné“ denní vyjížďky.

„Je to větší romantika než za denního světla. Lidi se při večerní plavbě drží za ruce a jsou na sebe víc hodní. V baru si třeba koupí víno, hraje jim k tomu živá muzika, sledují zapadající slunce,“ popsal atmosféru Reichert.

Příští rok chce Regata zvýšit počet večerních plaveb, aby uspokojila poptávku lidí. A stejné lákadlo chystá i na Vánoce. V prosinci totiž Máchovo jezero zpravidla nebývá zamrzlé, takže Máj vyrazí s turisty na adventní plavby.

„Loni jsme si to zkusili a bylo to super. Lidé nafasují deky pod zadek, svařák a další teplé nápoje, hrají jim koledy a ta plavba jim uteče. Může se sedět v podpalubí nebo i nahoře. Když není deset pod nulou, dá se to vydržet,“ nastínil.

Racek dostane novou stříšku

Mimořádné plavby si Regata může dovolit i díky tomu, že její flotila je v nejlepším stavu za dlouhé roky. Opraveny jsou lodě Jarmila z roku 1924 a Hynek z roku 1930, stejně tak největší loď Máj prošla před třemi lety velkou rekonstrukcí. Na omlazovací kúru čeká jen loď Racek.

„Musí se jen vyměnit stříška, provést nový nátěr, očalounit sedačky a opravit podlahy. I tak se ale dostaneme s rozpočtem přes milion korun. Dojde k tomu asi až příští podzim. Pro srovnání – oprava Máje, naší největší lodi, přesáhla šest milionů korun. Ty splácíme doteď, plně splaceno bude až v roce 2020,“ vypočetl Vladimír Reichert. Na opravu Racka si Regata bude muset také vydělat sama.

Hospodaří jen ze vstupenek za pláže a lodě, žádné příspěvky nedostává. „Vše řešíme tak, že loď určenou k opravě poskytneme leasingové společnosti a pak si ji splátkami postupně vykupujeme zpátky. Jedině tak jde ji opravit. Nejsme schopni dát peníze na stůl v jednom balíku, takhle bychom za 30 let neudělali nic,“ zdůraznil Reichert.

Postupnou modernizací prochází i kemp Klůček ve správě Regaty Máchovo jezero. Žádnou revoluci v ubytování tu ale nikdo neplánuje. Kemp v borovém lesíku jako kdyby zamrzl v čase. Nečekejte tu moderní klimatizované bungalovy, jen úsporné dřevěné chatky. Kdo na ně nemá, musí spát ve vlastním stanu, zpod něhož do zad tlačí všudypřítomné borové šišky. Ale přesně tak to mnozí lidé chtějí – připomíná jim to mládí.

„Kemp je z 50. let a všichni, kdo sem přijíždějí, touží po nostalgii a chtějí to přesně takové, jak si to pamatují. Takže udělat z toho něco moderního nejde, Klůček by ztratil svůj šarm,“ vysvětluje Reichert.

Klůček baví herce, hokejisty i moderátora

Klůček je i přes svůj zjevný retro nádech oblíbený a vyhledávaný. Navštěvují jej a chválu na něj pějí třeba Václav Neckář, hokejisté Pavel Patera a Tomáš Kaberle nebo moderátor a herec Aleš Háma.

Letošní vedra s sebou nepřinesla jen hordy vodychtivých návštěvníků, ale také problém s množstvím vody v jezeře. Výpar z hladiny snížil její stav o 15 centimetrů. I tak zdánlivě malé množství přidělalo vrásky na čele kapitánům výletních lodí.

„Už se nám i stalo, že jsme si štrejchli o písek na dně. Kdyby to byla skála, máme problém. Pro nás to znamená, že při nižším stavu musíme přestat zajíždět třeba ke dvěma zastávkám z osmi našich přístavišť,“ vzpomněl Reichert.



Teď v září už se vlivem několika dešťů a nižších teplot vrací hladina do svého normálu. A v Regatě se připravují na podzimní vyjížďky na jezero, které jsou teď již jen na objednávku nebo o víkendu ve 13 a 15 hodin.

„Nyní na podzim, když se začnou barvit kopce, je to tady největší romantika. Je větší klid, méně lidí. Jezero několikrát denně mění svou paletu barev, ráno se z něj zvedá mlha, potkáváte tu volavky. To je nádhera a za takovou idylkou lidé jezdí kdovíkam, tady je to přitom každý den,“ uzavřel Vladimír Reichert.