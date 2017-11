U hřbitova se objevily makety zastřelených Němců. Rozdmýchaly staré spory

Jde o připomínku osmi Němců, které téměř měsíc po skončení druhé světové války bez soudu zastřelili ve městě.

„Byli jsme také jen lidé“, „Kdož jste, že se nás odvažujete soudit“, „Nikdo se nás neptal, zda se chceme narodit jako Němci“, „Německý a český nacionalismus patří do stejného koše“ nebo „Nemáme strach, jsme již mrtví.“ Nápisy na maketách jasně naznačují, že tvůrci instalace vyjadřují sympatie k zabitým Němcům.

Radnice se od figurín distancuje

Radnice přesto nechala bílé postavy odstranit, v době Dušiček vnímá tento způsob upomínky historie za krajně nevhodný. „Distancujeme se od této rádoby umělecké performance a odmítáme se jakkoliv podílet na rozdmýchávání starých křivd,“ zdůvodnila mluvčí novoborské radnice Radmila Pokorná.

K pochopení souvislostí je třeba zdůraznit, že místo instalace maket se nachází je pár metrů od masového hrobu, do nějž byla hozena těla Němců zastřelených v červnu 1945 proti vůli místního Národního výboru. Ostatně na Lesním hřbitově se nachází symbolický hrob těmto obětem války, který před lety rozdmýchal vášně a rozdělil lidi na dva tábory: jedni viděli v žulovém pomníku historické zadostiučinění, druzí ho vnímali jako poctu nacistům.

Na pomníku je i příslušník SS

Na pomníku je totiž jako devátý připsán i lékař Alfred Träger, lékař wehrmachtu, příslušník SS a později primář nemocnice v Haidě, jak se za války Nový Bor jmenoval. Kritici existence pomníku si myslí, že figuríny pověšené na stromech v lese mají na svědomí stejní lidé, kteří pomník prosazovali.

„Byli to to náckové, kdo to sem pověsil. Možná místní, možná přeshraniční. Pokládám to za nevhodné vyvolávání duchů historie,“ zlobí se Josef Doškář, člen Svazu bojovníků za svobodu a Československé obce legionářské. Mimo jiné i aktivní odpůrce pomníku zastřeleným Němcům. Tvrdí, že zastupitelé tehdy rozhodli o jeho instalaci, aniž by znali všechna fakty.

„Že byl doktor Träger esesák, dosvědčili i jeho potomci. Přitom to, že žádný z Němců zmíněných na pomníku nebyl nacista, byla původní podmínka města,“ kritizuje Doškář. Sám prý při procházkách Lesním hřbitovem nedávno spatřil dvojici podezřelých mužů, kteří si to tu obhlíželi. „Možná si to tu vyhodnocovali a mapovali terén. Každopádně působili velmi podivně,“ vzpomíná Doškář.

Sprostá provokace, míní výtvarník Danys

Novoborský aktivista a výtvarník Pavel Danys pokládá instalaci za sprostou provokaci. „Můj táta byl v koncentráku, takže samozřejmě nelibě nesu, že tu má svůj pomník esesák. Ale už jsem to pokládal za uzavřenou věc, kterou lidi neřeší. Že se nějaký blbec rozhodne 72 let staré křivdy opět přiživovat nějakými bubáky, to nechápu,“ řekl MF DNES Danys.

Kuriózní je, že za provokaci vnímá instalaci rovněž spisovatel Jan Tichý, místní publicista a autor knihy Třicet dva hodin mezi psem a vlkem, který masakr Němců dokumentuje a staví se na obranu pomníku zabitých Němců. „Instalovat anonymně osm figurín v blízkosti masového hrobu osmi zastřelených právě v den Dušiček je vrcholně nevkusné a nehumánní. Věřím, že každý rozumný člověk to taky odsoudí,“ komentuje Tichý.

„Ale ta provokace organicky zapadá do série akcí, které pánové odpůrci „pomníku nacistů“ pořádají už řadu let. Takže to ti pánové nejspíš chtěli zase oživit originální cestou,“ dodal Tichý.