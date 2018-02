Pokut za marihuanu či pervitin přibývá. Lidé si myslí, že jim nic nehrozí

Kouření marihuany v parku nebo šňupání pervitinu v baru přestává lidem v kraji procházet. Policisté pokutují stále víc uživatelů drog ve veřejném prostoru, kam patří kromě parků třeba pasáže, nádraží či okolí sportovišť.

Lidé s jointem nebo psaníčkem pervitinu dostávají pokuty v řádech tisíců korun. Počty pokutovaných narůstají.

„Mezi lidmi je stále rozšířený mýtus, že mohou mít malé množství drogy pro vlastní potřebu. Je to ale nelegální vždy. Stejně jako když drogu užijí kdekoliv na veřejně přístupném místě,“ upozornil Pavel Bartoš, náměstek krajského ředitele pro uniformovanou policii.

Rozdíl mezi přestupkem a trestným činem určí váha

Díky speciálnímu vybavení dokáží hlídky rozpoznat jakýkoliv typ drogy. O tom, jestli jde o přestupek, nebo už o trestný čin pomůže přímo na místě rozhodnout miniaturní elektronická váha. Hranici tvoří často desetiny gramu.

Například u pervitinu jde o přestupek do 1,5 gramu. U kokainu je to jeden gram, u extáze čtyři tablety, u marihuany 10 gramů. O trestný čin jde také třeba jen při podání jointa marihuany kamarádovi.

„Zhruba polovina kontrolovaných neví, že se dopouštějí přestupku. Hodně se setkáváme s tím, že nám lidé říkají, proč to řešíme, když u sebe mají malé množství. Vymlouvají se na to, že drogu mají jen pro sebe,“ přiblížil průběh kontrol policista z pohotovostního a eskortního oddělení David Kalous.

„Na přednáškách ve školách se studenti diví, že trestné je i to, když mají v kapse marihuanu na ubalení jedné cigarety,“ potvrdila mluvčí liberecké policie Vladimíra Šrýtrová.

Častější pokuty odhalují mladší uživatele

Na kontroly jezdí v kraji nejen pohotovostní a eskortní oddělení, ale i policisté z hlídkové služby nebo obvodních oddělení. Vyjíždějí na oznámení, ale drogy především kontrolují během speciálních akcí.

K vyššímu počtu cílených kontrol zneužívání drog na veřejně přístupných místech policisté přistupují čtvrtým rokem, tedy od vzniku speciálního TOXI teamu.

„Starší si už zvykli, že to nemají mít u sebe, pokutujeme ale čím dál tím mladší lidi,“ řekl Kalous. Počty odhalených případů se na území kraje zvyšují. Není to tím, že by lidé víc zneužívali drogy, ale mohou za to častější kontroly v terénu.

Ještě v roce 2014 uložili policisté na území kraje 225 pokut a 50 případů předali k dalšímu opatření. Buď se jednalo už o trestný čin nebo kontrolovaní lidé nesouhlasili s tím, aby se vše vyřešilo na místě a věc byla předána do správního řízení.

Loni už policisté uložili 728 pokut a 65 případů putovalo do správního řízení. „Našim policistům se ještě podařilo zjistit deset pachatelů, u kterých se již vzhledem k množství drogy jednalo o trestný čin,“ uvedl Tomáš Ciešlák, vedoucí pohotovostního a eskortního oddělení.

Kontrola trvá deset minut

Policisté mohou uložit na místě pokutu od 500 do 10 000 korun. U dětí a mladistvých může být výše pokuty do 2500 korun. Před časem hlídka uložila muži na České chalupě pokutu 8 000 korun.

„Stále to byl přestupek, ale měl u sebe marihuanu i pervitin,“ uvedl policista Kalous. Efektivita postihu se v posledních letech zvýšila díky speciálním sadám na zjišťování druhů drog. Policisté na začátku kontroly zváží obsah zajištěné látky. Pak ji otestují pomocí detekční sady NARK II Test. Zajištěnou látku pak znovu zváží, protože část použili pro testování. Kontrola trvá přibližně deset minut.

„Za předpokladu, že je vyvážená prevence i represe, s kontrolami souhlasím. Chodit s drogami po městě rozhodně není v pořádku,“ řekl Lubomír Šlapka, ředitel organizace Most k naději, která provozuje K-centra.

Pomáhají zmírňovat následky zneužívání drog. „Jen se občas stává, že policie postupuje podle šablon a kontroluje častěji sociálně slabší, kteří nejsou vhodně oblečení. Dnes už ale drogy neužívají jen ‚máničky‘ a dredaři. Často jsou to i dobře situovaní lidé. Při občasných excesech vezme hlídka také toxikomanovi čisté injekční stříkačky,“ upozornil Šlapka.