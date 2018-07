Soud zprostil obžaloby muže viněné z trýznivé vraždy zmizelého tuneláře

„Nebylo prokázáno, že se stal skutek, pro který jsou obžalovaní stíháni. Dospěli jsme k názoru, že vina obžalovaných nebyla jednoznačně a nepochybně prokázána. Na jednu stranu se nelze divit, že státní zástupkyně obžalobu podala. Ve věci bylo shromážděno velké množství důkazů, a stále trvá jakési podezření, že obžalovaní byli do celé té věci kolem kampeličky a Říhy zapleteni,“ řekla předsedkyně senátu Eva Drahotová.

„Je to kauza velmi neobvyklá, já osobně soudím násilnou trestnou činnost v Liberci již šestnáct let a ještě se mi nestalo, že bych soudila vraždu, kdy by nebylo k dispozici tělo zavražděného. To oslabuje možnost úkonů státního zástupce,“ zmínila Drahotová.

Podle ní se státnímu zastupitelství nepodařilo prokázat vinu, aby soud přesně stanovil, k jakému protiprávnímu jednání došlo. „Nezbylo nám tedy nic jiného, než obžalované zprostit,“ dodala.

Státní zástupce žádal pro tři ze čtyř mužů třináctileté tresty. Čtvrtý muž, obžalovaný z krádeže, se úterního jednání a vynesení rozsudku nezúčastnil. Obžalovaní z vraždy Robert Šulc, Pavel Malý a Vladimír Stratil se namístě vzdali práva na odvolání, obhájkyně nepřítomného Josefa Pavelky si ponechala lhůtu na rozmyšlenou. Státní zástupce Martin Tvrdík chce počkat na písemné vyhotovení rozsudku, teprve pak rozhodne o případném odvolání.

Tělo Říhy se nikdy nenašlo

Vražda se měla stát před patnácti lety. Násilnou smrtí podle spisu zemřel Martin Říha, odsouzený za vytunelování kampeličky. Jeho tělo se ale nikdy nenašlo. Obžalovaným hrozilo 12 až 15 let vězení.

Podle spisu muži unesli Říhu z jeho domu ve Zloníně u Prahy 17. dubna 2003 a odvezli do penzionu v Josefově Dole na Jablonecku, kde ho podle obžaloby mučili, aby jim prozradil, kde jsou ukryté peníze z vytunelované kampeličky.

Podle tvrzení jednoho svědka ho pálili letlampou a vrtali mu kolena vrtačkou. V mučení pokračovali na neznámém místě. Vyšetřovatelé došli k závěru, že na následky týrání a aplikace neznámé látky Říha zemřel. Jeho dům podle spisu následně prohledal obžalovaný Josef Pavelka s komplicem, zřejmě ale nic nenašli.

Tělo by podle svědka mohlo být v Březině či Doubravě

Zakladatel První pražské družstevní záložny Říha byl za vytunelovaní kampeličky pravomocně odsouzen v lednu 2004 k jedenácti letům vězení.

Bývalému generálnímu řediteli kampeličky Petru Bubeníčkovi uložil soud devět let vězení. Podle soudů oba podvodem připravili 2930 členů záložny o 276 milionů korun. Říha ale už v dubnu 2003 po propuštění z vazby zmizel a dlouho patřil k nejhledanějším Čechům v databázi Interpolu.

Mělo se za to, že z republiky odjel po propuštění z vazby. Policie ale dospěla k závěru, že se chvíli po svém zmizení stal obětí únosu a vraždy. Jeden z utajených svědků u soudu vypověděl, že slyšel, že by snad mělo být Říhovo tělo pohřbeno někde v Březině či Doubravě.