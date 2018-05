Města dají miliony na koupaliště. Dočká se Chrastava, Semily mají zpoždění

„Současná přírodní vodní plocha se o třetinu zmenší. Část pro neplavce se zaveze, čímž vznikne místo pro druhý, menší bazének o rozměrech dvacet krát osm metrů. Počítáme i s brouzdalištěm, písečnou pláží, skluzavkami a dalšími atrakcemi a sluneční loukou,“ popsal starosta Chrastavy Michael Canov.

Ten přitom oceňuje, že zastupitelé dali přednost nejdražší variantě, podle hesla když už změna, tak pořádná a s nejdelší dobou životnosti.

Celkem by tak rekonstrukce bazénu měla Chrastavu přijít na 13 milionů korun. Změní se přitom i způsob napouštění koupaliště. Kvalita vody je totiž pro Chrastavu rozhodující.

„Teď se koupaliště napouští z Vítkovského potoka. Ten ale protéká celou vesnicí a často do něj teče i to, co nemá. Proto ho chceme napouštět z vrtu,“ dodal Canov. Rekonstrukce má začít na podzim.

Na Kristýně vrcholí stavební práce

Na oblíbené Kristýně u Hrádku nad Nisou naopak stavební práce právě vrcholí. Město do rekreačního areálu investuje čtyři miliony korun. Do léta bude nová cesta kolem celé Kristýny.

„Voda tam po dešti vymlela třeba až čtyřiceticentimetrové rigoly. To se pak nedalo na kole projet, byl to tankodrom,“ řekl předseda představenstva městské společnosti Kristýna Radek Petr.

Promění se i hlavní pláž, ze které voda smyla téměř veškerý písek. Nad pláží už stojí sto padesát metrů dlouhá a půl metru vysoká zídka, nad kterou bude travnatá pláž.

V Liberci vkládají velká očekávání do vzkříšeného Lesního koupaliště, které je zavřené od roku 2007. Slavnostní otevření je plánováno na začátek letních prázdnin. Teď na Lesním koupališti dodělávají ještě terénní úpravy, vysévají trávník a instalují pobytová mola. Nový bude i plot kolem areálu.

V Semilech začnou stavět na podzim

Sen o novém koupališti sní zatím v Semilech. Tam už před dvěma lety vybrala radnice vítězný projekt na biotopové koupaliště, zatím se ale ještě nekoplo do země.

„Bohužel, projektant má rok zpoždění, to je neskutečné. Když jsme dělali soutěž, mysleli jsme, že vybíráme toho nejlepšího, ale on vždycky něco málo udělá a pak o něm neslyšíme. Navíc stoupla i cena. Původně jsme počítali s patnácti miliony korun, teď to vypadá na osmnáct milionů. V tom už je ale všechno, od přípojek po zázemí. Nicméně stále doufáme, že letos na podzim už by se mohly zahájit zemní práce,“ okomentovala starostka Semil Lena Mlejnková.

Na nedostatek míst ke koupání si stěžují i ve Frýdlantě. Tam teď přišla radnice s nápadem, že by koupaliště mohlo vzniknout v areálu autokempu, který se bude obnovovat. Zatím jde spíš ale o plán do budoucnosti. Už letos bude ale možné využít přírodní koupání ve Smědé u tenisových kurtů.

„Upravíme tam břeh řeky, aby se dalo dostat dobře k vodě pod splavem. Je to nádherné místo hned pod frýdlantským hradem a zámkem,“ řekl místostarosta Jiří Stodůlka.