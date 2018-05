Méně skládek i zlodějů. Policie ve městech líčí čím dál více fotopastí

V Liberci od roku 2012, kdy městská policie pořídila čtyři fotopasti, už pomohly v desítkách případů. Zloděje si odvezla státní policie nebo zkrátka jen krádeže ustaly.

„Teď máme fotopast v jednom městském objektu. Potýkáme se tam poslední dobou s vandalismem. Věříme, že díky fotopasti pachatele dopadneme,“ řekl za Městskou policii Liberec Lukáš Poruba.

Díky GSM modulu odesílá zařízení libereckých strážníků hlášení o pohybu na operační středisko. Operační hned vidí fotografii nebo krátký videozáznam a zhodnotí, zda nejde o planý poplach.

Pokud ne, hlídka je v několika minutách na místě. Zařízení se dá na dálku i vypnout, aby nesnímalo zbytečně a aktivovat třeba až v noci. Díky neviditelnému infračervenému přisvícení snímá i za tmy.

Liberecká městská policie dává fotopasti převážně do uzavřených nebo běžně nepřístupných míst. Jsou to oplocené městské objekty a areály či jejich střechy.

Na osmi místech městských lesů upozorňují návštěvníky na fotopasti nepřehlédnutelné cedule. Díky nim zcela zmizely černé skládky, s nimiž město dlouhá léta bojovalo. „Buď jsme chytili pachatele, nebo si těch označených míst už vůbec nevšímají,“ pochvaluje si Poruba.

V Jablonci bojují fotopasti také proti černým skládkám

Fotky už pomohly polapit zloděje nafty, který ji pravidelně kradl ze zaparkovaného auta v areálu liberecké střední školy. V Liebiegově paláci v Liberci zachytila nastražená fotopast pachatele vloupání hned několikrát. Kradli měděné plechy a kovové části budovy. Strážníci záznamy hned po vyhodnocení či předání policii mažou.

Jablonec pořídil čtyři fotopasti před šesti lety hlavně proto, že si nevěděl rady s lidmi, kteří odkládali u stanovišť tříděného odpadu vše, co se jim nehodilo. Od nábytku až po stavební materiál.

„Lidé nám fotopasti kradli, nicméně úspěšnost jsme měli. Fotopast často zachytila SPZ vozidla, které odpad přivezlo a podle toho bylo možné usvědčit viníka a předat jej k přestupkovému řízení. Jednalo se o fyzické osoby i firmy,“ přiblížila mluvčí jablonecké radnice Markéta Hozová.

Dnes jablonečtí strážníci používají tři fotopasti a dvě mobilní kamery se záznamem. Nepravidelně je přemisťují.

„Spolu s dalšími opatřeními se zlepšil problém se zakládáním černých skládek. Fotopasti nám stále pomáhají. Stává se, že usvědčí až deset lidí během dvou týdnů. Případy se dál předávají k přestupkovému řízení,“ uvedla mluvčí Hozová.

Fotopasti povoluje použít zákon jen tam, kde působí městská nebo obecní policie. Ani to ale nezabrání mnohým obcím v tom, aby „krabičky“ využívaly. Například bdí nad tím, aby do veřejného kontejneru na hřbitově lidé neházeli domovní odpad. Starostové to ale přiznají jen mimo záznam.

Pobíhající kuna i srnec u dřeva

„Bez fotopasti to byl věčný boj. Když ale teď za takovým člověkem přijdete a slušně mu vysvětlíte, že dělá něco, co by neměl, většinou se zastydí a už to neudělá. Nezvyšují se nám náklady,“ řekl pod slibem anonymity starosta nejmenované obce na Liberecku.

Hlášení o pohybu u zařízení mu chodí na mobil. „Ten záznam pak nijak nevyužíváme, nikam toho člověka nehlásíme,“ dodal starosta.

Čidlo reaguje na vše a fotopasti pořizují i úsměvné fotky. Zachytí hlavně spoustu zvířat. V Liebiegově paláci pobíhající kunu, srnce u skládek dřeva, ptáky či kočky. Černá kočka ostatně přinesla příznačně smůlu zlodějům, kteří v Liberci kradli uskladněnou dlažbu v jednom městském areálu.

„Fotopast jsme namířili na jinou hromadu, jenže jsme netušili, že si zloději připravili druhou a přijeli pro ni. Vyplašili ale kočku a ta se mihla před čidlem. Snímek nebyl úplně průkazný. Hlídka proto vyjela a zloděje zadržela,“ uvedl Lukáš Poruba.

V Jablonci si zase nic netušící teenageři našli v odpadcích židle a přímo pod fotopastí si uspořádali improvizovanou party.