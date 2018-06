Nejsme národ ateistů, myslí si přeborník ve znalosti Bible

V soutěži rozhodují nejen detailní znalosti stovek jmen, vztahů a v Bibli zaznamenaných událostí. Vše se objeví v úvodním bodovaném testu. Klíčová je také rychlost. Ve druhé části musejí tři finálové týmy nalistovat pasáž úryvku, který si krátce před tím vytáhly z obálky. Textů je celkem čtrnáct.

„Musíte zabodnout prst do nalistované pasáže na místo verše a zazvonit na zvonek nebo v případě našeho týmu zachrastit hudebním vajíčkem. Jde tam doslova o zlomky vteřiny. Je to neskutečný stres. Bojíte se i o to, aby vás bylo v tom šumu dobře slyšet,“ popsal vypjaté chvíle před ziskem stříbrné medaile Michal Krchňák z Liberce.

Za znalost Bible 3 tisíce dolarů

Jako o jediném soutěžícím z čtyřčlenného týmu složeném vesměs z lidí pocházejících z Libereckého kraje se dá říci, že je profesionálem. V Liberci působí jako vedoucí Křesťanského společenství, před lety se také podílel na Českém studijním překladu Bible z hebrejštiny. S knihou pracoval osm hodin denně.

Soutěžní tým ve složení (zleva) Petr Tichý, Josef Tichý, Michal Krchňák a Radko Souček.

V minulosti byl členem týmů, které soutěž ještě jako ryze českou třikrát vyhrály. V roce 2014 byla poprvé mezinárodní a Krchňákův tým skončil druhý.

„Asi je výhoda, když člověk ví, co může čekat. Mám se soutěží devítinásobnou zkušenost. I když ale s Biblí pracuji denně, vždy může něco překvapit. Příkladem je i slovenský tým. Letos přijel poprvé a hned vyhrál,“ říká Michal Krchňák.

Třetí skončili Rusové. České družstvo, které tvořili ještě Josef Tichý z Hrádku nad Nisou, Petr Tichý z České Lípy a Radko Souček z Prahy, získalo za druhé místo kromě medaile i šek na 3 tisíce amerických dolarů.

Před čtyřmi lety se do finále dostaly tři české týmy

Posuďte sami, jestli byste dokázali na sedmdesát otázek testu odpovědět správně. Soutěžící měli například napsat, kdo není jmenován v knize Ester. Z možností Mordokaj, Achašvéroš, Bůh, Haman a Zereš byla správně třetí varianta. Test se třeba také ptal na to, kolik nádob s vodou proměnil Ježíš ve víno v Káni Galilejské.

„V tomto případě mi napovídal i osobní zážitek. V Káni jsem byl. I když nejsou původní, nádob tam mají šest,“ usmál se Krchňák.

Klání hostil na den vzniku státu Izrael Senát Parlamentu ČR a zúčastnilo se jej 23 týmů z 9 zemí. Kromě českého ekumenického překladu Bible měli soutěžící k dispozici texty v angličtině, japonštině a ruštině. Podle nového pravidla mohlo z jednoho státu postoupit jen jedno družstvo. Před čtyřmi lety se totiž do finále dostaly tři české týmy. Letos by to dopadlo stejně.

Soutěž má mimo jiné ukázat hodnoty Bible a důležitost její znalosti v českých dějinách. „Říká se o nás, že jsme národem ateistů. Já si to ale nemyslím. Třeba u nás tolik lidí nechodí do kostela, ale věří v Boha nebo mají Bibli. Myslím, že je tu velká tradice písmáků, kteří Písmem žili. Ta tradice sahá až k Husovi,“ domnívá se Krchňák. Je členem protestantské církve, nad testy ale přemýšleli i členové katolických církví.

I když zná Krchňák Bibli řečí sportovní terminologie na vrcholové úrovni, stále v ní objevuje něco nového. „To je na ní úžasná věc. Podobně jako je to s chlebem. Nepřejíte se ho, dává výživu a posiluje. V Bibli nejde o historii, ale o principy pro každodenní život,“ poznamenal Krchňák.