Forman vozil k Máchovu jezeru filmové hvězdy, ve Splavech může mít ulici

Miloš Forman zemřel 13. dubna v USA, kam v roce 1968 odešel. Pupeční šňůrou však byl spojen se Starými Splavy. Trávil tu celé dětství do roku 1950 a po sametové revoluci sem při každé příležitosti jezdil.

Bral s sebou zpravidla i celý filmový štáb, včetně hvězd jako je Woody Harrelson nebo Courtney Love. Naposledy tu byl v roce 2006, když natáčel svůj poslední hraný film, Goyovy přízraky. Pak už slavný tvůrce z Ameriky do Česka nelétal.

Forman žil v prvním českém penzionu u Máchova jezera

„Návrh na pojmenování ulice po Miloši Formanovi přednesu na zastupitelstvu. Předpokládám, že proti tomu nebudou námitky, protože slavný režisér patří spolu s tenisovými sourozenci Sukovými a režisérem Fero Feničem k nejslavnějším „Starosplavákům“. Kdo jiný než on by tu měl mít svou ulici,“ komentuje starostka Doks Eva Burešová.

Miloš Forman žil v pensionu Rut na dnešním Lázeňském vrchu. V roce 1926 jej postavili jeho rodiče Anna a Rudolf Formanovi, šlo o první český penzion u dnešního Máchova jezera. Tomu se tehdy říkalo Hiršperský rybník, což se Rudolfu Formanovi nelíbilo.

„Otci ten název připadal moc fádní. Proto napsal článek do místních novin, v němž navrhoval, aby se jezero přejmenovalo podle slavného romantického básníka, pro něhož se stalo inspirací k jeho nejlepšímu dílu,“ popsal ve svých vzpomínkách Miloš Forman.

Rudolf Forman tak měl nezanedbatelný díl na tom, že rybník se dnes jmenuje Máchovo jezero. Penzion pak ale zabavili nacisté.

Malý Miloš byl svědkem zatčení rodičů nacisty

Forman tu jako dítě byl svědkem zatčení rodičů okupanty, Anna a Rudolf zemřeli v koncentráku, což údajně Miloše formovalo v bytostného individualistu a milovníka svobody, který se o sebe musí umět postarat sám.

Takoví ostatně byli i všichni jeho filmoví hrdinové. Po krátké poválečné úlevě zabavili dům komunisté a Miloš Forman se musel odstěhovat. Nikdy na toto místo ale nezanevřel.

„Naposledy jsem s ním osobně mluvil před dvěma lety. Na rodinný penzion se vyptával, zajímalo ho, jak teď Staré Splavy vypadají, co se tu změnilo. Bohužel už mu zdraví nedovolovalo delší lety přes oceán, jinak by se sem určitě ještě zaletěl podívat,“ prozradil Adam Forman, vnuk nejstaršího bratra Miloše Formana, tedy režisérův prasynovec.

Doksy zavzpomínají na režiséra v kině

Dnes vede penzion Rut, který je živoucí galerií celé rodiny Formanů. Myšlenka na pojmenování ulice po slavném režisérovi se mu líbí.

„Problém ale je, že naším sousedem je rovněž výtečný režisér Fero Fenič, takže až ten se jednou v daleké budoucnosti potká s Milošem ve filmařském nebi, určitě se budou hádat, komu ta ulice správně patří,“ dodal v nadsázce Adam Forman.

Připomenout si Miloše Formana chtějí Doksy i dalšími způsoby. Radnice chce nejpozději do jednoho měsíce uspořádat v kině Máj vzpomínkový večer, kam by sezvala všechny Formanovy příbuzné a promítla některé jeho slavné filmy.

V létě pak Formanovy filmy zařadí do programu letního kina v zámeckém parku.