Druhá největší mince světa je z Jablonce, má hodnotu sto milionů korun

Minci chce Česká národní banka (ČNB) oficiálně vydat 31. ledna 2019 a podle mluvčí Markéty Fišerové to bude největší a nejdražší mince, kterou kdy centrální banka vydala.

„Její nominální hodnota je sto milionů korun,“ uvedla Fišerová. Na prodej však unikát není. Lidé ho budou moci obdivovat od 1. února do 28. dubna na výstavě 100 let československé koruny v Císařské konírně Pražského hradu. Pak poputuje do trezoru ČNB.

Velkolepou minci vyrobí v jediném exempláři. V mincovně teď dokončují cizelérské a rytecké úpravy.

„Na minci se vystřídá více než desítka nejzkušenějších lidí. K tomu, aby těžký kus zlata obrátili, potřebují malý jeřáb. V každém případě je to úžasná práce. Unikátní je to v tom, že tyhle technologie a pracovní postupy vlastně nikdy nikdo v Evropě zatím nezkoušel, my to musíme vyvíjet od nuly. Máme jeden jediný kus, nic se nedá vrátit, ani opakovat. Máme tady sice jeden měděný prototyp, na kterém si rytci mohou některé operace zkoušet nanečisto, ale stejně v originále ve zlatě máme jen ten jeden pokus,“ řekl výrobní ředitel mincovny Stanislav Bachtík.

Autorem ojedinělého díla je akademický sochař Vladimír Oppl. Ten porazil čtrnáct dalších výtvarníků, kteří se přihlásili do soutěže na návrh mince vypsané ČNB.

Mince na lícní straně nese kromě názvu státu a nominální hodnoty 100 milionů korun logo České národní banky a motivy českých mincí. Na rubové straně je potom český lev se slovenským štítem a opis, který se vztahuje k výročí československé koruny, a replika rubové strany první československé mince z roku 1922.