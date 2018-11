Silnice nám vezme vodu, bojí se lidé nového spojení Liberce s Frýdlantem

Při výstavbě nové silnice z Liberce na Frýdlant mohou někteří obyvatelé Nové Vsi a Albrechtic přijít o vodu ve studnách. Vyplývá to z přepracované dokumentace EIA, tedy vlivu stavby na životní prostředí.

„Dojde k přerušení dotace podzemní vody do studní, což může vést ke snížení vydatnosti, případně úplnému vyschnutí studní. V průběhu výstavby hrozí i riziko kontaminace vodních zdrojů podél trasy. Vlivy na domovní studny jsou hodnoceny jako lokální a nevratné,“ stojí v hydrogeologickém posudku, který vypracoval Radan Šmít z firmy G-Consult. Než by se začala silnice stavět, muselo by tak Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) zařídit lidem nové zdroje vody.

Právě znehodnocení či přímo ztráta vody je jednou z výhrad Nové Vsi. Přes obec má vést 780 metrů dlouhý a 34 metrů vysoký most s 12 pilíři, které zasáhnou negativně vrt M-1.

„Tento vrt je zdrojem pitné vody pro asi dva tisíce obyvatel Mníšku, Nové Vsi a Oldřichova v Hájích. Odmítáme, aby se tu takhle hazardovalo s vodou, navíc za situace, kdy Frýdlantsku a Chrastavsku hrozí ohrožení ztráty vody kvůli těžbě v dole Turów,“ uvedl zastupitel Nové Vsi Vratislav Nečina.

Rybáři přijdou o potok, zlobí se lidé

Most, který se výškou blíží Nuselskému v Praze, ale přitom je téměř dvakrát tak delší, je navíc situovaný do těsné blízkosti přehrady Mlýnice, která je dominantou obce.

Těmito místy by měla vést nová silnice na Frýdlant

„Jde o devastaci krajiny. Kvůli výstavbě mostu rybáři přijdou o chovný potok. Neproběhlo pořádné šetření migrace zvěře, které jsme požadovali, vyřešen není ani problém se zimním solením, kdy by všechna slaná voda měla téct k nám. Nejsme proti lepšímu spojení na Frýdlant, je nutné, ale nemůže to být na úkor toho, že si necháme zdevastovat Novou Ves. Je logické, že se bráníme, ale nikdo se o tom s námi nebaví,“ říká starostka Renata Hajnová.

Obec proto chce, aby se posoudila i možnost rozšíření stávající silnice z Mníšku na Frýdlant. Podle zpracovatelky dokumentace Věry Tížkové ale nejde o vhodné řešení.

„Úpravy na stávající trase nelze provést bez podstatných zásahů do zástavby, se kterými příslušné územní plány obcí nepočítají. Byly by nutné zábory půdy, došlo by ke kácení dřevin. Navíc není možné stávající silnici převést do požadovaných parametrů,“ stojí ve vyjádření.

Nová silnice se napojí na starou

Hnutí Děti Země, které k dokumentaci zaslalo několik desítek připomínek, to ale vidí jinak.

„Připadá nám, že stát nebo politici se opět snaží spíš utratit velké množství veřejných peněz, než aby tu byla snaha o levnější a dopravně efektivnější řešení, které se dá udělat bez závažného střetu s přírodou a zájmy místních občanů,“ sdělil předseda sdružení Miroslav Patrik.

Nové spojení na Frýdlant přes Novou Ves má stát 1,27 miliardy korun. Na délku má mít 8,5 kilometru. Nedovede ale auta až do Frýdlantu. Skončí u Dětřichova, kde se napojí na současnou silnici. Na Albrechtickém sedle navíc počítá s kruhovou křižovatkou. Kvůli tomu se má vykácet podstatná část tamní javorové aleje v délce přes půl kilometru.

„S doplněním EIA nesouhlasíme, některé údaje mají účelově zavádějící charakter, nebo jde o spekulace. Proto nedáme souhlasné stanovisko. Požadujeme veřejné projednání,“ uvedl starosta Honebního společenstva Nová Ves–Mlýnice Václav Valenta.

Podle ŘSD bude další příprava stavby záviset na schválení záměru projektu a hlavně na přidělení peněz. Teoreticky by tak mohla výstavba začít v roce 2022 a skončit o čtyři roky později