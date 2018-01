Nový most je šílenost, zní z Nové Vsi. Obyvatelé se bojí o vodu

„Ten most je šílenost a vyhozené peníze. Chápu, že Frýdlant potřebuje lepší silnici na Liberec, ale ať tedy vede mimo zástavbu,“ požaduje starostka Nové Vsi Renata Hajnová.

Těmito místy by měla vést nová silnice na Frýdlant

Obec tak nesouhlasí ani s novou dokumentací o vlivu stavby na životní prostředí, kterou silničářům nařídil vloni přepracovat krajský úřad. „Připomínky Nové Vsi byly dle možností do nové dokumentace zapracovány,“ uvedla mluvčí Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) Nina Ledvinová. Lidé v Nová Vsi si to ale nemyslí.

„Nová dokumentace je sice dvakrát tak tlustší než předešlá, ale naše připomínky v ní zapracovány nejsou. Například jsme požadovali studii na celoroční migraci zvěře, stejně jako celoroční sčítání dopravy. Nic takového se ale nestalo,“ říká Hajnová.

Starostka se bojí o pitnou vodu

Největší obavy má obec z ohrožení zdroje pitné vody. „Ten obří most má stát přesně v místech, kde se nacházejí tři vrty podzemní vody. Zásobujeme z nich celou obec. A to nemluvím o devastaci krajiny, kterou tento most představuje. Rybáři přijdou o chovný potok. Naši dopravní obslužnost přitom tato nová silnice neřeší, nepočítá se s žádným sjezdem do Nové Vsi. Nám to přinese jen hluk a problémy se slanou vodou. Až budou novou silnici na Albrechtický kopec v zimě solit, všechno steče k nám,“ zlobí se místostarosta Viktor Portele.

Přehrada Mlýnice, nedaleko které by měl most vést.

„Bydlíme kousek od přehrady Mlýnice. Představa, že nad hlavou budeme mít skoro čtyřicet metrů vysoký silniční most, je hrozná. Stejně jako nápad na kruhový objezd na Albrechtickém kopci, kvůli kterému se tam vykácí část aleje. To rozum nebere,“ posteskla si jedna z obyvatelek Nové Vsi.

Okružní křižovatka na Albrechtickém kopci se nelíbí ani ochranářům. I přes jejich upozornění na poničení krajinného rázu ale křižovatka v plánech zůstává.

„Navrhovali jsme i jiné trasování. Když má jít o pokračování silnice I/13, která vede už od Karlových Varů, tak klidně může odbočit na Frýdlant už u kruhového objezdu v Bílém Kostele a tam přes louky až k Albrechtickému kopci. Sice to je o kilometr delší trasa, než se kterou počítá Ředitelství silnic a dálnic, ale vyšla by levněji. Jenže nikoho to nezajímá. Pozemky kolem plánované silnice skoupili developeři. Mají v tom peníze, tak tlačí na to, aby to nevedlo jinudy,“ říká zastupitel Nové Vsi Vratislav Nečina.

Na silnici naváže obchvat Frýdlantu

Podle ŘSD má stavba nové silnice na Frýdlant stát přes jeden a půl miliardy korun. Začínat bude u kruhového objezdu v Krásné Studánce a končit u Dětřichova. Tam by měl pak výhledově navázat obchvat Frýdlantu.

„Trasa obchvatu už je nalezena, je v souladu se Zásadami územního rozvoje Libereckého kraje. Plánování akce ale bude pokračovat až se nám podaří připravit stavbu z Krásné Studánky do Dětřichova,“ uvedla Ledvinová. A to podle ní nebude dřív než v roce 2025.

„Ještě by se nad tím měl někdo zamyslet. Ředitelství silnic a dálnic argumentuje tím, že nová silnice ulehčí Mníšku. Jenže situace se za ty roky změnila. V Mníšku postavili podél silnice chodníky a kamiony z Polska tam přestaly jezdit, protože přes přechod v Zavidówě nesmí auta nad 12 tun. Rozhodně se budeme ještě bránit,“ dodal Nečina.