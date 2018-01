Tvrdil mi, že večerku přepadli Ukrajinci, líčí svědkyně vraždy v Liberci

Svědectví ženy, co se dělo těsně po tragické události minulý pátek, přinesla TV Prima.

„Vyšel z toho skladu celý od krve, pořezaný, tady byl pořezaný a někde v boku měl bodnou ránu. A já říkám, Vašku, co se děje? No oni nás přepadli, oni nás přepadli, nějaký dva Ukrajinci, jeden byl venku, jeden byl vevnitř, oni ji chtěli napadnout a já jsem ji bránil. No a já jsem se bavila s vrahem, já jsem to prostě nevěděla. A jak se otočil zády, tak v zadní kapse měl nůž s černou rukojetí, tak jsem to nahlásila na polici na 158 a ten nůž tam opravdu našli,“ vylíčila svědkyně.

Verzi o dvou pachatelích řekl devětatřicetiletý muž i policii, ta ale nakonec dospěla k závěru, že jediným pachatelem byl on sám (podrobnosti v článku Z vraždy ve večerce policie obvinila zraněného muže považovaného za oběť)

Jak muž přišel ke svým zraněním, kvůli kterým se musel podrobit operaci, policie neupřesnila. V úterý večer jej soud poslal do vazby, s ohledem na jeho zdravotní stav je ve vazbě s nemocničním zařízením.

TV Prima uvedla, že muž měl ještě před třemi lety práci a dokonce kandidoval do místního zastupitelstva, zvolený ale nebyl. Pak spadl na samé dno a skončil na ubytovně.