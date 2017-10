Muž vyhodil z bytu družku, pak zbil tyčí kamaráda, který se jí ujal

Incident se odehrál minulou sobotu, policie o něm ovšem informovala až nyní. Vše začalo, když si dvaatřicetiletý muž pozval na návštěvu svého o třináct let staršího kamaráda. Hostitel, jeho přítelkyně a kamarád pak společně popíjeli alkohol.

„To negativně ovlivnilo chování všech tří. Hostitel pak nebyl spokojen s chováním své přítelkyně natolik, že ji z bytu ten večer vyhodil a nazval ji poběhlicí,“ popsala policejní mluvčí Ivana Baláková.

Starší z mužů se poté ženy ujal a odvedl ji do svého bytu, který se nachází ve stejném domě.

„Když to její přítel zjistil, zatemnilo se mu před očima a došel si pro ni. To se ovšem neobešlo bez obrovského humbuku a hlasitých scén. Domáhal se vpuštění do bytu nejen křikem, ale i bušením a kopáním do dveří. Za nimi mu ale nikdo neodpovídal, což ho přivádělo k šílenství,“ vysvětlila Baláková.

Útočníkovi hrozí až deset let vězení

Nakonec se agresorovi podařilo dveře vykopnout. „Potom majitele bytu napadl tyčí, kterou mu způsobil poranění na hlavě. Přivolaní policisté ještě téhož večera násilníka zadrželi a vyslechli,“ dodala policejní mluvčí.

Ze zadržení ho policisté propustili v sobotu odpoledne, protože v tu dobu již důvody jeho omezení na svobodě pominuly. On ale z policejní služebny zamířil rovnou do bytu napadeného, kterému vyhrožoval tím, že mu zabije dceru.

Útočníka policisté obvinili z pokusu o těžké ublížení na zdraví, z porušování domovní svobody a nebezpečného vyhrožování. Soud pak muže poslal do vazby, aby nemohl poškozeného dále napadat. Obviněnému nyní hrozí až deset let vězení.