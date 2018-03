Nádraží v Nové Vsi jde k zemi. Další dvě chtějí před zkázou zachránit

V Nové Vsi nad Nisou je už osud historické nádražní budovy zpečetěn a nadobro mizí ze světa. Unikátní jablonecké dolní nádraží u Brandlu na svůj konec pod lžícemi bagrů zatím čeká. Stejně jako například výpravní budova ve Velkých Hamrech.

Správa železniční dopravní cesty bourá, nebo chce zdemolovat staré nádražní stavby. Už nejsou potřeba, nahrazují je nové zastávky.

V Nové Vsi se křižovaly vlaky

Výpravní budova nádraží v Nové Vsi nad Nisou, které leží bezprostředně u Jablonce, se bourá od konce února. Její téměř 124letá historie se tak uzavírá.

„Nádražní budovy je škoda, myslím, že by se využití našlo. Byla to významná křižovací stanice trati Liberec – Tanvald, křižovaly se tam osobní vlaky. Kolejiště Jablonce bylo totiž věčně zaplněné nákladní dopravou,“ řekl drážní specialista Jindřich Berounský.

Podle vyjádření Správy železniční dopravní cesty (SŽDC) už v Nové Vsi slouží na novém místě moderní zastávka. „Po dokončené investiční akci jsme proto bývalou výpravní budovu zrušili. Nebyla využívána a vzhledem k jejímu umístění jsme nenašli žádné další využití. Nepodařilo se nám ji ani pronajmout,“ uvedl Marek Illiaš ze Správy železniční dopravní cesty.

Podle něj bude nádraží pro cestující bezpečnější a okolí hezčí. Demolice má skončit nejpozději do konce dubna. „Pod novým přístřeškem se nezahřejete. Na druhou stranu, lidi si už zvykli, čekárna byla dlouho zavřená. Asi se tam stahovali bezdomovci. Bourání chápu,“ řekl starosta Nové Vsi nad Nisou Milan Fiala.

Berounský zde naposledy viděl kolegu

Nadšenci pro kolejovou dopravu o budovu sice podle Berounského zažádali, ale už bylo pozdě. „Bourání mě mrzí o to víc, že mám ke stanici osobní vzpomínky. V srpnu 1990 jsem tam složil praktickou zkoušku na výpravčího. Mám z té doby i nepříjemný zážitek. 25. srpna stejného roku jsem vypravoval vlak 6305 do Železného Brodu. Strojvedoucí Eda Vraštil, se kterým jsme si tehdy mávali, se ale už nikdy nevrátil. Zemřel při srážce vlaků známé dnes jako Spálovské neštěstí (po srážce nákladního a osobního vlaku zemřelo tehdy 14 lidí, 32 dalších utrpělo zranění, pozn. redakce),“ zavzpomínal Jindřich Berounský.

Jako popularizátor historie kolejové dopravy píše publikaci, která přiblíží letošní 130. výročí železnice Liberec – Jablonec nad Nisou. Novoveské nádraží rovněž zahrne.

Zcela jistě se v knize objeví i pasáž o dolním nádraží v Jablonci. Také to má jít k zemi. „Demolice budovy Jablonec nad Nisou – dolní nádraží je připravena. Budova je v nevhodné poloze nad tramvajovou tratí, je ve velmi špatném stavu a není využita. Cestujícím slouží nový přístřešek,“ zmínil Marek Illiaš.

Na nádraží byla stáčírna vína

O toto nádraží chtějí nadšenci pro kolejovou dopravu bojovat urputněji než o bouranou budovu na druhé straně Jablonce. „Evidujeme žádost na odprodej od místního sdružení. Konečné rozhodnutí ještě není k dispozici,“ dodal Illiaš.

O stavbu zažádala Společnost pro obnovu kolejových drah v Jablonci nad Nisou. Podle Berounského má totiž dolní nádraží pro Jablonec historickou hodnotu. „Byla tam například první stáčírna vína. Ale hlavně, nádraží mělo obrovský význam díky navazující tramvaji a překládce zboží ze železnice na nákladní tramvaj,“ zmínil Berounský.

Budovu považuje za unikátní. „Nádraží je velmi zajímavě posazené mezi železniční a tramvajovou trať, nic takového nikde není. Jedinečné je i svým zakomponováním do opěrné zdi,“ připomněl Berounský. Pokud se Společnosti pro obnovu kolejových drah v Jablonci nad Nisou podaří získat budovu do pronájmu, chce v ní zřídit své sídlo s klubovou místností. A mimo jiné velký model kolejiště.

Nádraží by se podle představ Berounského mohlo stát například cílem exkurzí. „Budova by měla svého správce a chtěli bychom ji alespoň vytáhnout ze současného špatného stavu. Celý kout by se pak mohl stát pro lidi velmi přitažlivým. Má vynikající spojení jak s tramvají, tak vlakem, nedaleko je lezecká stěna.“

SŽDC chce v budoucnu zdemolovat a nahradit přístřeškem třeba i nádražní budovu Velké Hamry. „I tam je žádost o odprodej, tentokrát od obce. Ani tady zatím nemáme konečné rozhodnutí,“ komentoval budoucnost nádraží Marek Illiaš.