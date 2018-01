Nebezpečná zatáčka na Semilsku dostane červený protismykový povrch

Červená barva se na silnici objeví v souvislosti s rekonstrukcí mostu přes Mlýnský potok. Stávající most nahradí nová rámová železobetonová konstrukce a součástí bude i oprava 112 metrů silnice.

V ostré zatáčce se často bourá

Červený povrch bude na zhruba dvou třetinách opraveného úseku. Podle krajského náměstka pro dopravu Marka Pietera totiž policie považuje místo za nebezpečné, neboť v ostré zatáčce lesního úseku se často stávají nehody.

Vedoucí krajského odboru dopravy Jan Čáp podotkl, že výrazná barva vozovky by měla upoutat pozornost motoristů a přimět je, aby sundali nohu z plynu.

„Barevný mikrokoberec se na silnici v Libereckém kraji objeví úplně poprvé. Zkušenosti z provozu pak vyhodnotíme a budeme jednat s policií o tom, na jakém jiném místě by se tento povrch mohl případně znovu objevit,“ řekl náměstek Marek Pieter.

„Chceme si to vyzkoušet, abychom viděli, jaká bude životnost. Důvodem, proč jsme dlouho váhali, zda se do protismykových mikrokoberců pustit, je to, že známe i místa, kde se to kolegům nepodařilo. Místa se pak loupou ve flecích. Nedá se to moc lokálně opravovat,“ uvedl ředitel Krajské správy silnic Libereckého kraje Jan Růžička.

Koberce dostanou i Kunratice, Zákupy nebo Sloup

Kraj chystá dalších šest projektů, díky nimž by měly krajské silnice méně klouzat. Protismykové koberce, i když už patrně obvyklé černé barvy, by se měly objevit v libereckých Kunraticích u squashové arény, na silnici mezi Zákupy a Bohaticemi, ve Sloupu v Čechách nebo na výjezdu ze Semil na Benešov u Semil.

„Budeme se ucházet o dotaci ze Státního fondu dopravní infrastruktury,“ doplnil Jan Čáp.