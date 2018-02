Nejlepší učitelka v kraji odpouští úkoly, její žáci si vyměňují trička

„Ve třídě máme mapu světa a na ní vlaječky s našimi jmény. Na začátcích hodin děláme skupinové nebo samostatné práce. Ti, co úkoly splní bezchybně, posunou se o políčko vpřed. Kdo dojde na konec světadílu, je týden bez domácích úkolů,“ napsali její svěřenci do přihlášky. Ta je součástí přihlášky do soutěže, která letos slaví 25 let existence.

Děti vede jako tým

Jitka Hübnerová teď postupuje do semifinále a 23. března se může stát nejoblíbenějším kantorem v Česku. Pro ni je však vítězství už to, že si ji žáci „její školy“ vybrali jako nejlepší.

Jitka Hübnerová z vratislavické ZŠ.

„Když se zeptáte dětí, jaká jsem, tak vám řeknou, že přísná. Ale také důsledná. Děti ve třídě, kterých mám 27, fungují jako tým. Vědí, že pakliže by to jeden kazil, doplatily by na to všechny. Proto ani moc nezlobí,“ popisuje korunovaná učitelka.

Podle ředitele ankety Zlatý Ámos Slávka Hrzala je právě přísnost jednou z vlastností, kterých si na učitelích děti považují nejvíce.

„Dělali jsme si statistiku vlastností, co děti na učitelích oceňují. Zvítězil smysl pro humor, spravedlnost, schopnost vyslechnout a poradit. Na čtvrtém místě bylo, že musí být náročný, přísný a dovede vysvětlit látku. Takže když jsme se zpočátku báli, že do ankety nám budou děti přihlašovat hodné kantory, co po nich nic nechtějí, mýlili jsme se. Naopak přihlašují vstřícné, ale přísné učitele. Prostě osobnosti,“ zdůraznil Hrzal.

Vymýšlí hry, aby děti hodiny bavily

Hübnerová učí ve Vratislavicích nad Nisou na prvním stupni češtinu, matematiku, přírodopis, vlastivědu a tělocvik. Dobře ví, že dnešní děti je třeba k učení motivovat. Nejlépe tak, aby je hodiny ve škole bavily. Proto s nimi vymýšlí různé hry, aby jim učivo zpříjemnila.

„Škola musí žáky bavit, aby se na hodinu těšili. Děti si rády hrají, a proto si musí umět hrát i učitel. Proto celý rok pořádáme různé hry, soutěže a projekty,“ přiblížila Hübnerová.

Zavedla třeba barevná trička, která si na konci každého týdne děti vyměňují. Neboť letos jsou žáci v hodinách za cyklisty, kteří objíždějí svět, žluté tričko dostává nejužitečnější cyklista, červené největší srdcař, zelené ten, kdo dosáhl největšího zlepšení. Žáci se tak motivují.

Jitka Hübnerová vyučuje deset let, bydlí v Rychnově u Jablonce nad Nisou a život kantorky se prý promítá i do jejího soukromého života.

„U mě doma to vypadá jako ve sborovně. Všude v obýváku jsou papíry a složky, vše se kupí a manžel se děsí. Ale to už tak nějak k rodinám, kde žije učitel, patří,“ směje se mladá pedagožka.