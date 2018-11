Dosud se tísnili v dílnách, teď mají pacienti na dialýze hezčí prostory

„Je to jako nebe a dudy,“ pochvaluje si Vanda Pospíšilová nové hemodialyzační středisko v nemocnici v České Lípě. Má co srovnávat. Na hemodialýzu dojíždí už dva roky dvakrát týdně ze Stráže pod Ralskem.

„Na umělou ledvinu jsem vždy napojena na čtyři hodiny, takže tu trávím dost času. Nová dialýza je parádní. Ta stará byla vážně ošklivá, na člověka tam padala až tíseň, to se vůbec nedá s tímhle srovnávat, “ říká o nových prostorách pacientka.

Více místa, více lůžek

Za pravdu jí dává i primář Peter Marchyn. Dialýza byla dřív umístěna do prostor nemocničních dílen. „Bylo to tam stísněné, pacienti namačkaní jeden na druhém, sestry je nemohly pořádně obsloužit. Stavebně to bylo ve stavu, že už to ani nešlo opravovat. Nové středisko naproti tomu nabízí víc místa, víc lůžek, včetně jednoho odděleného pro pacienty s infekčním onemocněním. Stoupá totiž počet mikrobů, které jsou odolné vůči běžně používaným antibiotikům. Proto musíme takového pacienta izolovat, aby se tu infekce dál nešířila. Z přístrojů tu pak máme to nejlepší, co je na trhu,“ řekl Marchyn.

Nová dialýza zabrala přízemí v budově C českolipské nemocnice, v prvním a druhém patře zůstává dětská ambulance a pohotovost a dětské lůžkové oddělení. Přestavba nových prostor stála 44 milionů korun. Většinu zaplatil Liberecký kraj jako zřizovatel nemocnice.

„Doufám, že to vyvrátí všechny fámy o tom, že nemocnice v České Lípě je v pozadí našeho zájmu. Naopak jsme do ní připraveni investovat i v příštích letech,“ zmínil hejtman Martin Půta.

Personál hemodialýzy si pochvaluje jak větší komfort pro sebe i pacienty, tak i nové přístrojové vybavení. „Máme tu víc přístrojů pro hemofiltraci, to je taková odlehčenější, šetrnější forma dialýzy. Ale princip zůstává stejný. Krev pacienta se čistí mimotělně přes kapiláru, tedy umělou ledvinu. Tam se stáhne voda, kterou mají pacienti v těle navíc a také odpadní látky. Čistá krev se pak vrací zpátky do těla,“ popisuje vrchní sestra Daniela Němečková.

Podle ní většina pacientů jezdí na dialýzu třikrát týdně. Delší pauzy mezi čištěním krve by pro ně mohly být nebezpečné.

„Protože jim nepracují ledviny, tak mají velké přírůstky vody, od které jim musíme pomoci. Kdyby ty pauzy byly delší, oběhový systém by to nezvládl a pacient by zkolaboval,“ dodává Němečková.

Na dialýzu chodí i kardiaci nebo starší lidé

I když se čtyřhodinová procedura čištění krve nedá ničím ošidit, přeci jen medicína v léčbě onemocnění ledvin v mnohém pokročila. „Třeba ještě před deseti lety nebylo možné, aby na dialýzu chodili kardiaci nebo staří lidé. To dřív byla rarita, dnes už běžná věc. Medicína jde v tomto mílovými kroky,“ dodal primář Marchyn.

Hemodialyzační středisko slouží pro celý okres Česká Lípa, jezdí tam ale i lidé ze Šluknovského výběžku. Péči tu dostává pravidelně šedesát dialyzovaných pacientů, dalších šedesát až devadesát jich ošetří lékaři ambulantně. Před deseti lety přitom byly počty poloviční. Podle krajského radního pro zdravotnictví Přemysla Sobotky je nyní kapacita dialýzy v Libereckém kraji dostatečná. Kromě České Lípy jsou ještě střediska v Liberci a Jilemnici. Kraj proto odmítá záměr soukromé firmy, která chce zřídit soukromou dialýzu v Jablonci nad Nisou.

„Naším cílem je udržet stabilní prostředí, kde základní péče zůstává v páteřních nemocnicích, které vlastní kraj a města. Vznik nového hemodialyzačního střediska mimo páteřní nemocnice kraje by vedl k destabilizaci systému zdravotní péče v regionu, včetně jeho financování a personálního zabezpečení. Doufám, že Všeobecná zdravotní pojišťovna bude náš názor respektovat,“ uvedl Sobotka.