Nemocnice znají nové ředitele, v užším vedení liberecké zůstane Nečesaný

Richarda Lukáše, který se ucházel o místo ředitele liberecké nemocnice, ve středu vybrala desetičlenná komise z osmi uchazečů. Teď musí počkat do příštího týdne, zda verdikt odsouhlasí i dozorčí rada a představenstvo v liberecké nemocnici.

Nečesaný v nemocnici zůstane

Richard Lukáš se na konkurz přihlásil z pozice lékařského ředitele. Současný šéf nemocnice Luděk Nečesaný, který čelí obžalobě z korupce (psali jsme zde), už post obhajovat nechtěl. Skončit má k poslednímu prosinci, pravděpodobně ale v nemocnici zůstane i nadále jako člen manažerského týmu.

Richard Lukáš vedl dlouhé roky traumacentrum v liberecké nemocnici a i díky němu si vypracovalo pověst špičkového zařízení. Na snímku Lukáš u nemocničního heliportu.

„Pan Lukáš mě požádal, abych zůstal v jeho týmu. Sdělil to i před komisí. Ale nevím, třeba se politikům znelíbím natolik, že tu nebudu moci zůstat vůbec. Třeba se opět blíží doba, kdy politici budou diktovat, kdo bude nemocnici vést,“ uvedl Nečesaný.

Lukáš potvrdil, že by ve svém týmu rád využil Nečesaného zkušeností. „Chci jej na pozici, která není ještě pojmenovaná. Měl by mít úlohu jakéhosi konzultanta, analytika a koordinátora některých věcí směrem třeba k úhradám pojišťovny. Pod jeho vedením opakovaně nemocnice vykazuje finanční stabilitu a není rozumné se jeho velmi dobrého manažerského know-how zbavovat. Nebude ale v žádném orgánu společnosti a nebude se prezentovat navenek,“ zdůraznil Lukáš.

Je šance, že se věc vrátí policistům, říká Nečesaný

Ostatně na „očích“ nechce být ani sám Nečesaný. A to především kvůli své obžalobě z korupce. „Není dobré, abych byl v nějaké kontaktní pozici. Nedávno jsme podali žádost na předběžné projednání obžaloby na krajský soud, a teď čekáme na odpověď. Je veliká šance, že se celá věc vrátí zpět policistům,“ upřesnil Nečesaný.

Richard Lukáš byl v tajném hlasování komisí vybrán s převahou, Marek měl v České Lípě jednodušší pozici, čelil jen jedinému protikandidátovi. Navíc už nemocnici vedl od letošního února, kdy se stal rovněž předsedou představenstva v liberecké nemocnici. Tehdy na tuto funkci kvůli němu rezignoval právě Richard Lukáš.

Někteří členové dozorčí rady i managementu nemocnice tento krok kritizovali a tvrdili, že Marka, coby svého kamaráda, dosadil do Liberce hejtman Martin Půta (Starostové). Samotnému Markovi pak vyčítali především to, že přichází ze sklářského průmyslu a problematice zdravotnictví nerozumí.

Marek nakonec tlak neustál a z pozice šéfa představenstva liberecké nemocnice v červnu odešel (čtěte zde). Ve vedení tak zůstal pouze v České Lípě, v níž se nyní stal i generálním ředitelem.

Lukáš se obává tlaků od kraje

Jedním z kandidátů na nového šéfa nemocnice v Liberci byl například Zdeněk Schwarz, bývalý ředitel pražské záchranné služby, anebo František Lešundák, který do letošního roku vedl nemocnici v Klatovech. „Pan Lukáš byl ale nejlepší. A i pro mě byl jasnou volbou. Jsem rád, že vyhrál,“ prohlásil Tibor Batthyány, primátor Liberce a jeden z členů hodnotící komise.

V zákulisí už se nicméně proslýchá, že právě Lešundák by měl získat alespoň místo v představenstvu. Takových kroků se ale Lukáš obává, navíc by kopírovaly nedávnou minulost, kdy si kraj, coby majoritní vlastník, prosadil do představenstva Pavla Marka.

„Popravdě se takových tlaků bojím. A pokud budeme mít na tyto otázky s vlastníkem rozdílné názory, strávíme hodně času tím, abychom rozpory odstranili,“ doplnil Lukáš s tím, že by se rád vrátil k německému modelu řízení nemocnice, kdy je generální ředitel současně i předsedou představenstva.