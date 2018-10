Nové Město nechce areál Textilany. Majitel ho může rozprodat po částech

Ani snížení ceny nepřesvědčilo zastupitele v Novém Městě pod Smrkem, aby hlasovali pro koupi rozlehlého areálu bývalé Textilany. Ten vlastní podnikatel Martin Šetina z Prahy, který ale s médii nekomunikuje. Městu nabízel osmihektarový areál už před třemi lety za 22 milionů korun.

„Teď šel s cenou dolů, dohodli jsme se ale, že částku nebudeme zveřejňovat. Snížení ale bylo opravdu znatelné. Nicméně zastupitelé ani tak koupi areálu nepodpořili. Neprošlo to o jeden hlas,“ uvedl dosavadní starosta Pavel Smutný.

Podle něj je škoda, že město na nabídku nekývlo. „Trochu se bojím, že to majitel může rozprodat po kusech. Už teď má připraven k prodeji objekt jízdárny a připravena je i další hala. Jakmile to začne prodávat po částech, už tam nikdo nic nepostaví,“ domnívá se Smutný.

O pozemek projevili zájem dva investoři

O obří pozemek při samém vjezdu do Nového Města už přitom projevili zájem dva investoři. Chtějí tam postavit tři výrobní haly a další prostory k pronájmu. Práci by tam mohlo najít dvě stě až tři sta lidí.

Pro oblast Nového Města, kde je vysoká nezaměstnanost, by to bylo velkým přínosem.

„Máme dva subjekty, které by chtěly v tomto území fungovat, ale nejsou schopny uskutečnit vlastní výstavbu. To znamená ten areál koupit a vlastnit ho. Jsou to velké mezinárodní korporátní společnosti, které ze své podstaty chodí pouze do nájmů. Se stávajícím majitelem se ale nemohou dohodnout,“ zmínil na zastupitelstvu Jan Hospodář z realitně-poradenské společnosti.

Potíž je v tom, že zmíněné firmy chtěly po majiteli rezervační smlouvu na několik let. V podstatě by se tam tak zhruba tři roky nic nedělo, než by se získalo územní rozhodnutí, demoliční výměr, stavební povolení a sehnali se nájemci. Teprve pak by firmy majiteli zaplatily.

Starosta se děsí frýdlantského scénáře

„Chápu, že se mu nechce další roky čekat a platit z areálu daň z nemovitosti. I proto mi přišlo dobré, aby bývalou Textilanu koupilo město, které by se pak s investory dál dohodlo. Měli bychom v rukou i nástroj, jak si ohlídat, co na té obrovské ploše vznikne. Trochu mě děsí to, co se stalo ve Frýdlantu, kde se město tak dlouho odhodlávalo ke koupi bývalého Slezanu, až je v dražbě přeplatil jiný zájemce,“ zmínil starosta Smutný.

Jenže část zastupitelů na posledním jednání měla z koupě Textilany obavy. Podle nich chybí záruka, že investoři skutečně přivedou do města výrobu a dají lidem práci.

„Navíc nemáme dotaci na demolici starých hal, nemáme posudek na ekologickou zátěž. Nevíme, jak je to tam s vodou, nemáme ucelený záměr, jasnou ekonomickou rozvahu,“ řekl místostarosta Miroslav Kratochvíl. Jestli se koupí areálu bude zabývat i nové zastupitelstvo, zatím není jasné.