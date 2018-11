Budoucí primátor Jablonce obchoduje s městem, firmy se ale nevzdá

Podle oslovených analytiků z protikorupčních organizací to sice není nezákonné, ale po dobu svého vládnutí by jeho firma neměla být v žádném obchodním vztahu s městem.

Podle zjištění MF DNES Kroupův podnik zajišťuje internet například pro městskou společnost Sport Jablonec, která má pod sebou mimo jiné bazén, zimní stadion či městskou halu. Ročně za služby Sport zaplatí Grepě 45 tisíc korun. Internetové připojení pak společnost dodává třeba i do městské knihovny a jejích poboček. Cena za služby činí 2 131 korun měsíčně.

Marek Zelenka, právník protikorupčního občanského sdružení Oživení, říká, že Milan Kroupa bude ve střetu zájmů, což samo o sobě není špatně, ale musí na to reagovat.

„Například tím, aby neměl jakýkoliv vliv na kontrolu plnění, reklamace a podobně. Představme si, že služby jeho firmy se v budoucnu zhorší a internet bude třeba často vypadávat. Najde se na úřadě úředník, který by chtěl vymáhat penále nebo vypovědět smlouvu s primátorovou firmou? Pochybuji,“ zamýšlí se Zelenka.

Je to o morálním postoji a odpovědnosti, myslí si analytik

Dodává, že ideální by bylo, aby nikdo z rady města nebyl v obchodním vztahu s městem. „K tomu by primátorovy kroky taky měly směřovat. Protože v opačném případě budou vždy vznikat zbytečné pochybnosti o tom, že úřad neměří firmám dvojím metrem,“ doplňuje Zelenka.

Milan Eibl, analytik nevládní neziskové organizace Transparency International, podotýká, že vše je především o Kroupově morálním postoji a politické odpovědnosti.

„Podle stanoviska odboru dozoru a kontroly veřejné správy ministerstva vnitra z roku 2011 má člen zastupitelstva, který je ve střetu zájmů, právo účastnit se jednání a hlasovat, a závisí pouze na jeho úvaze, zda se projednání či hlasování opravdu zúčastní,“ upozorňuje Eibl.

„V konečném důsledku tedy záleží na tom, jak se střetem zájmu politik naloží. Buď veškeré střety oznámí a bude aktivně předcházet situacím, kde by se musel rozhodovat mezi veřejným zájmem a zájmem vlastněné firmy, anebo bude dalším z řady politiků, kteří nad střetem mávnou rukou a odmítnou ho, což nutně vyvolává podezření, že se dál hodlají starat především o zájmy osobní, nikoliv veřejné.“

O střetech zájmů vím, říká budoucí primátor

Milan Kroupa MF DNES sdělil, že si je střetu zájmů vědom a že v případě, že nějaký nastane, zdrží se hlasování. Působení ve firmě Grepa ale rozhodně nehodlá pozastavit či se dokonce svého místa vzdát.

„Nechci ve firmě končit kvůli tomu, že půjdu dělat primátora. Pro mě je lepší podnikat, než být primátorem. Já to jdu dělat pro nějaké vyšší hodnoty. Střet zájmů tady samozřejmě je a nedá se to obejít a nehodlám to dělat. Nicméně lidé mi dali hlasy ve volbách a o střetů zájmů věděli,“ svěřuje se Kroupa.

Upozorňuje také na to, že by si „malou domů“ ani nemohl dovolit.

„Telekomunikační služby jsou pod drobnohledem. Jednak telekomunikačního úřadu, který nás neskutečně tepe, třeba při stylizaci smluvních podmínek. Z druhé strany nás zase tepe spotřebitelský zákon. Někdo možná může mít dojem, že bych mohl některé věci nějak ovlivňovat, což bych samozřejmě mohl, ale mám nad sebou tolik kontrolních orgánů, že bych byl sám proti sobě,“ doplňuje kandidát na primátora.

„Střet zájmů vždy nahlásím a nebudu hlasovat. Nepůjdeme ani do výběrového řízení na dodavatele datových služeb pro provoz městského kamerového systému.“