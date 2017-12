Otužilci okusili vodu obnoveného Lesního koupaliště v Liberci

A po ní následovaly další přibližně dvě desítky odvážlivců v plavkách. Odstartoval tak první ročník Memoriálu Jáchyma z Hradce s podtitulem Svatoštěpánské otužování.



Až takový adrenalin to však pro zkušené otužilce nebyl. Rtuť teploměru totiž v úterý hlásila, že je něco kolem pěti stupňů nad bodem mrazu. Hana Koubková se ovšem lehce zimou třásla.

„Co vám budu povídat, voda je studená, jsem totiž docela zimomřivý typ,“ hlásila první úterní plavkyně. „Sprchuji se studenou vodou každý den a to už skoro třicet let. Nepomáhá mi to sice k tomu, že by mi bylo tepleji, ale rozhodně mám díky otužování lepší imunitu a nebývám tak často nemocná,“ dodala Koubková. Do vody vlezla dvakrát, jde prý o otužilecké pravidlo.

Jeden z organizátorů akce Jiří Bartoloměj Sturz z Divadla F. X. Šaldy přítomným na břehu prozradil, proč je akce pojmenována po českém feudálovi ze 16. století. „Jáchym z Hradce neměl s Libercem nic společného, ale co měl Liberec společného za Rakouska-Uherska s Bismarckem, nebo s Leninem v dobách minulého režimu, taky nic. Ale přeci jen tu nějaká stopa je. Jelikož byl Jáchym z Hradce významným politikem, podílel se na tom, že liberecké panství v jeho době koupili Redernové a ti ho významným způsobem pozvedli,“ vysvětlil Sturz.

Organizátor ještě doplnil, že šlechtic vlastně měl se studenou vodou něco společného, i když jde o tragickou událost. Jáchym z Hradce totiž v prosinci roku 1565 utonul v chladných vodách Dunaje, když se pod ním a jeho družinou prolomil most ve Vídni.

Do vody v úterý vlezl i náměstek libereckého primátora Jan Korytář. Uvedl, že je rád, že se Lesní koupaliště podařilo obnovit. „Jsem též rád, že se nepotvrdily obavy škarohlídů, kteří říkali, že sem nikdo nebude chodit, jelikož je tady příliš studená voda,“ sdělil Korytář.

Areál Lesního koupaliště byl zavřený od roku 2001. Postupně zpustl a zarostl náletovými dřevinami. O jeho obnově se v Liberci léta diskutovalo, dokonce vzniklo několik projektů. Rekonstrukce na plnohodnotné koupaliště by přišla až na sto milionů korun, nakonec ale zvítězila levnější varianta.

Vedení liberecké radnice nakonec nechalo za pět milionů opravit původní bazénovou vanu a celý areál zkultivovalo. Práce skončily na podzim, ke koupání tak bude areál uprostřed lesa sloužit až v létě příštího roku.